5 krajów, które wpłyną na przyszłość Rosji

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Putin zostanie nowym rosyjskim carem?

Partnerstwo z Pekinem ma istotne znaczenie dla Moskwy, m.in. z powodu sankcji Zachodu. Autor nie wierzy jednak, że kiedykolwiek zamieni się ono w prawdziwą przyjaźń. Jego zdaniem Chiny chętnie handlują z Rosją, ale jednocześnie rywalizują z nią o wpływy, zwłaszcza w Azji Środkowej. Ponadto Pekin w sumie jest zadowolony z istniejącego porządku na arenie międzynarodowej, podczas gdy Moskwa – według autora – chce radykalnych zmian.

Na drugim miejscu znalazła się Japonia. Wśród korzyści wynikających ze współpracy z Tokio autor wymienia modernizację przemysłu przy pomocy japońskich technologii, a także możliwość tworzenia przeciwwagi dla Chin. Stosunki na linii Rosja — Japonia komplikuje spór terytorialny wokół Wysp Kurylskich.

Rozpoczynając operację w Syrii, Rosja zaczęła odgrywać znaczną rolę w regionie. I pomimo tego, że w tym kraju znalazła się po przeciwnej stronie barykady, co Arabia Saudyjska, państwa potrafiły się porozumieć i powstrzymać destrukcyjny dla obu stron spadek cen ropy naftowej. Jednocześnie, choć polityka Waszyngtonu na razie zadowala Rijad, nie ma gwarancji, że tak będzie w przyszłości.

© Sputnik. Pavel Lisitsyn Rosja zniszczyła niemal całe zapasy broni chemicznej

Na stosunki między Rosją a Turcją wpłynęły incydenty, które mogły doprowadzić do wojny. Na przykład, zestrzelenie rosyjskiego samolotu i zamordowanie rosyjskiego ambasadora w Ankarze. Jednak z powodu pogarszających się relacji między Turcją a Zachodem Ankara i Moskwa mają coraz więcej powodów, by zacieśniać współpracę. Jednym z nich jest budowa gazociągu Turecki Strumień. Rozdźwięk pojawia się w odniesieniu do prezydenta Syrii Baszara al-Asada i statusu obszarów zamieszkałych przez Kurdów w Syrii.

Na ostatnim miejscu znalazła się ogarnięta kryzysem Wenezuela. Autor pisze, że pod koniec 2016 roku państwowe przedsiębiorstwo naftowe PDVSA, właściciel amerykańskiej firmy Citgo, dało w zastaw Rosnieftowi 49,9% jej akcji. Jeśli Wenezuelczycy nie spłacą zadłużenia w terminie, jest bardzo prawdopodobne, że rosyjskie przedsiębiorstwo zdobędzie pakiet kontrolny Citgo, co pozwoli Rosji na przejęcie ważnych rafinerii w USA.