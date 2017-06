Cztery scenariusze kryzysu ukraińskiego

Taki wniosek zawarto w raporcie agencji analitycznej „Polityka Zagraniczna", który znalazł się w dyspozycji rosyjskiej gazety „Kommiersant". Dokument przygotowała agencja „Polityka Zagraniczna” pod redakcją kierownika agencji, dyrektora programowego Klubu Wałdajskiego Andrieja Suszencowa i starszego pracownika naukowego Centrum Problemów Kaukazu i Bezpieczeństwa Regionalnego MGIMO Rosji Nikołaja Silajewa.

Biorąc pod uwagę tezę, że Ukraina odchodzi na drugi plan obrad wszystkich głównych zaangażowanych graczy — USA, UE i Rosji, autorzy prognozy określili cztery scenariusze, zgodnie z którymi może rozwinąć się sytuacja na Ukrainie.

Pierwszy ze scenariuszy o nazwieprzewiduje utrzymanie obecnego poziomu stabilności politycznej na Ukrainie i wsparcie państwa ze strony zachodnich rządów. Przy tym zachodni przywódcy milcząco uznają słabość prezydenta Petra Poroszenki, brak reform i rosnącą konkurencję między różnymi siłami politycznymi na Ukrainie. Wielkoskalowa ofensywa ukraińskiej armii w Donbasie jest mało prawdopodobna. Wznowienie działań wojennych wiąże się z groźbą klęski dla Kijowa, informuje „Kommiersant”.

Według drugiego scenariusza — „Kijów na przyczepie” — Ukraina przeżywa wewnątrzpolityczną destabilizację. W najbardziej optymistycznym wariancie przybiera ona formę konfrontacji prezydenta i nowego składu Rady Najwyższej, który wyłania się w wyniku przedterminowych wyborów parlamentarnych. W najostrzejszej wersji — destabilizacja przejawia się w masowych akcjach ulicznych, w tym wojskowych, a także groźbie przewrotu i upadku struktur państwowych.

W tym wariancie uregulowanie w Donbasie jest całkowicie zablokowane, narasta ryzyko wznowienia działań wojennych na pełną skalę. W przypadku takiej siły wyższej Zachód może stać się zakładnikiem własnej inercyjnej polityki zagranicznej wobec Ukrainy, uważają analitycy.

Trzeci scenariusz, który otrzymał nazwę „Upadek i obojętność”, zakłada zmniejszenie zaangażowania UE i USA w sprawy Ukrainy.

Dostęp Ukrainy do zachodniej pomocy finansowej jest ograniczony, władze w Kijowie zderzają się z bezpośrednim zagrożeniem nowej katastrofy makroekonomicznej. W zachodniej prasie i z ust polityków coraz głośniej brzmi krytyka pod adresem Kijowa za niepowodzenia reform, niekontrolowaną przemoc polityczną, duży wpływ radykalnych nacjonalistów — czytamy w raporcie.

: rządzące kręgi Ukrainy tracą swoje kluczowe źródło siły — jednoznaczne wsparcie ze strony Zachodu. „Sprzedawanie” konfliktu na wschodzie kraju jako „obrony Europy przed rosyjską agresją” staje się jeśli nie niemożliwe, to trudne.

W czwartym scenariuszu, „Groźba izolacji”, reżim polityczny w Kijowie zachowuje stabilność, jednak zakres jego wsparcia ze strony Zachodu maleje. Przedstawiciele OBWE, przywódcy Niemiec i Francji publicznie zaznaczają i komentują sytuację, gdy pozycja ukraińskiej strony jest sprzeczna z jej zobowiązaniami wynikającymi z porozumień z Mińska i przeszkadza procesowi rozwiązania konfliktu w Donbasie.

Uregulowanie kryzysu ukraińskiego jest niemożliwe bez kompromisu między wszystkimi jego zewnętrznymi uczestnikami — taka jest ostatnia myśl brzmiąca w raporcie. Jednak osiągnięcie tego kompromisu jest trudne z kilku powodów, wyjaśniają autorzy: „Rosja nie dąży do tego, aby ​​Ukraina była konsolidowana na prozachodniej i antyrosyjskiej podstawie, a Zachód nie chce przeciwnej opcji”.