WP o nowej cyberbroni „rosyjskich hakerów"

Twierdzi się, że tak zwana cyberbroń, której Dragos nadała nazwę CrashOverride, na razie została użyta tylko jednokrotnie — do zaburzenia systemu energetycznego Ukrainy w grudniu ubiegłego roku. Wówczas hakerom udało się przechwycić około jedną piątą energii elektrycznej wytwarzanej w Kijowie. Dowodów na to gazeta nie podaje.

„To kulminacja dziesięciolecia teorii i scenariuszy ataków. To to, co zmieni grę" — oznajmił dyrektor firmy Sergio Caltagirone. Specjaliści z Dragos nie wykluczyli, że cyberbroń może zostać użyta również przeciwko USA. Według informacje periodyku „rosyjscy hakerzy przejawili zainteresowanie amerykańskimi systemami energetycznymi". Jak to zrobili, periodyk nie precyzuje.

„Amerykańskie systemy energetyczne wzmacniają cyberochronę, jednak podobne do tych programy zagrażają ich stabilnej pracy" — cytuje gazeta oświadczenie byłego szefa biura ds. bezpieczeństwa organizacji pozarządowej tworzącej sprzęt do systemów elektrycznych w Ameryce Północnej.