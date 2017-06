Rosja znalazła odpowiedź: 62 ruble za dolara

Według gazety umocnienie rubla wyjaśnia spowolnienie tempa inflacji o 70% od początku 2017 roku. Manturow zauważył, że umocnienie rosyjskiej waluty do 53-55 rubli za dolara może doprowadzić do „zamrożenia” wielu projektów. Dla Banku Rosji silniejszy rubel jest również korzystny, ponieważ prowadzi do spadku wartości importu. Zaznaczono, że pod koniec ubiegłego tygodnia w Moskwie waluta była wyceniana nieznacznie poniżej 57 rubli za dolara.