Co się stanie, jeśli USA wprowadzą nowe sankcje wobec Rosji

W środę amerykański Senat zatwierdził wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji. „Za” głosowało 97 senatorów; Rand Paul i Mike Lee wstrzymali się od głosu. Teraz projekt ustawy, do którego wniesiono poprawki, będzie musiała rozpatrzeć Izba Reprezentantów.

Zmiany są przede wszystkim ustawodawczym ugruntowaniem już obowiązujących sankcji. Po drugie prezydent nie będzie mógł znieść ograniczeń bez zgody Kongresu. A po trzecie – obejmą one pewne obszary rosyjskiego przemysłu (górnictwo, kolej, metalurgię i stocznie).

Ponadto wspomina się w nich o amerykańskiej obietnicy udzielenia krajom Europy Wschodniej i Środkowej pomocy w umacnianiu demokratycznych instytucji i przeciwdziałaniu dezinformacji.

Zwolennicy wprowadzenia zmian doszli do wniosku, że wcześniejsze sankcje nie miały znacznego wpływu na rosyjską gospodarkę. – Rosjanie nauczyli się radzić sobie w ekonomicznych granicach obowiązujących sankcji - powiedział jeden z głównych inicjatorów poprawek, szef Komisji Bankowej Senatu Mike Crapo.

Senatorzy nie wyjaśnili jednak, jak nowe restrykcje wpłyną na rosyjską gospodarkę oraz jakich zmian spodziewają się oni po Moskwie w polityce zagranicznej. Podkreślili tylko, że będzie to dla niej sygnał, iż jej zachowanie „jest nie do przyjęcia” i że za próby „zniszczenia demokracji” zostanie ukarana.

W amerykańskiej administracji nie ma zgody co do nowych sankcji. Szef rady gospodarczej w gabinecie Donalda Trumpa Gary Cohn sugeruje, że Biały Dom może je poprzeć. Tymczasem sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Rex Tillerson jest zdania, że restrykcje mogą zaszkodzić podejmowanym przez Moskwę i Waszyngton próbom deeskalacji napięcia we wzajemnych stosunkach. Z kolei źródło w administracji powiedziało „The National Interest”, że zdania są podzielone, bo Biały Dom do tej pory nie określił swego stanowiska wobec Rosji.

Oczekuje się, że w Izbie Reprezentantów projekt ustawy wywoła mniejsze zamieszanie. Jeśli zostanie jednak zatwierdzony, a Trump nie zdoła niczego zrobić, aby przeszkodzić temu, Rosja udzieli odpowiedniej odpowiedzi.

Przedstawiciele rosyjskich elit przed głosowaniem w Senacie uprzedzili, że Moskwa jest gotowa dać ostrą odpowiedź na nowe ograniczenia.

Jak pisze „The National Interest”, dążenie Kremla do unikania kompromisów z USA w tej kwestii jest związane nie tylko z poglądami postaci medialnych i urzędników. Według sondażu Centrum Lewady 70% Rosjan nie chce kompromisu z USA w sprawie sankcji. Czyli Kreml, zajmując bardziej łagodne stanowisko wobec Waszyngtonu, ryzykuje wywołanie niezadowolenia w społeczeństwie.

Do bardziej zdecydowanych kroków popycha Kreml nieoczekiwane potępienie sankcji przez Niemcy i Austrię.

Trump w tej sytuacji znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji: dążenie Kongresu do przyjęcia nowych ograniczeń wobec Rosji przeszkadza w nawiązaniu dobrych relacji z tym krajem. Jednocześnie sprzeciwienie się tej inicjatywnie jest obarczone poważnym ryzykiem politycznym.

— Jasne jest jedno: kiedy Trump w przyszłym miesiącu spotka się z Putinem na szczycie G20, będzie musiał dołożyć tytanicznych starań, aby zachować równowagę – podsumowuje „The National Interest”.