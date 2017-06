New York Magazine: Putin wciąż „bezkompromisowy jak nigdy”

W miniony czwartek, następnego dnia po tym, jak senat Stanów Zjednoczonych zagłosował za wprowadzeniem nowych sankcji przeciwko Rosji za jej rzekomą ingerencję w zeszłoroczne wybory, prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że sankcje Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej przez trzy lata nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Przeciwnie, według słów Putina, one tylko uczyniły Rosję silniejszą, zmuszając ją do „uruchomienia myślenia”, pisze „New York Magazine”.

Putin, jak każdy autorytarny lider, „skłonny jest sypać piaskiem po oczach”, ale w tym wypadku nie skłamał. Prawie trzy lata temu komentatorzy przepowiadali „prawdziwą ekonomiczną apokalipsę” z powodu spadku wartości rubla oraz cen ropy naftowej, a także z powodu negatywnego wpływu sankcji, nałożonych przez USA i Unię Europejską jako „karę za aneksję Krymu”. Teraz jak zauważył Putin, rosyjska gospodarka wyszła z recesji, a Bank Światowy prognozuje, że w tym roku i w najbliższych dwóch latach gospodarka Rosji będzie „skromnie rosnąć”.

Jednak, jak zauważa „ New York Magazine”, nie oznacza to, że sankcje nie wywołują skutków. To odrodzenie będzie zapewne przebiegać „nieco szybciej”, będzie mniej zakazów dostępu do amerykańskich i europejskich rynków. Ale sankcje nie były „decydującym wydarzeniem ekonomicznym” tego dziesięciolecia w Rosji – takim wydarzeniem była podwyższona niestabilność na rynku ropy naftowej, której cena spadła ze 113 do 30 dolarów za baryłkę.

© AFP 2017/ Raigo Pajula Estonia będzie sprzedawać Polsce energię elektryczną i gaz ziemny

Sankcje również nie zmusiły do tej pory Putina do zmiany swojego zachowania: Rosja „nadal kryje” Baszara al-Asada w „nierozwiązanej wojnie domowej” w Syrii oraz separatystów we wschodniej Ukrainie, a także prowadzi „cyberwojnę przeciwko liberalnemu porządkowi Zachodu”. Jak zauważają na przestrzeni wielu lat politolodzy i eksperci ds. stosunków międzynarodowych, sankcje gospodarcze mogą być efektywne jako środek geopolitycznego regulowania, ale przez większość czasu one nie działają.

Sankcje nie zmieniły polityki Rosji w pozytywnym kierunku, a Putin wciąż jest „bezkompromisowy jak nigdy” – uważa amerykańskie pismo. Jak w historii z Iranem, sankcje dotykają przede wszystkim biednych i bezrobotnych, podczas gdy oligarchom udaje się zachować swoje bogactwo. Badanie przeprowadzone we wrzesniu zeszłego roku pokazało, że Rosja jako duże państwo zajmuje pierwsze miejsce pod względem nierówności: dolarowi milionerzy władają 62% bogactw państwa, a ponad 20 milionów osób żyje poniżej granicy biedy.

Putin może i jest „złym facetem”, ale na razie wydaje się, że kara ekonomiczna „raczej go nie poprawi”, podsumowuje „New York Magazine”.