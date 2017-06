Parę dni temu koalicja do walki z „Państwem Islamskim", ze Stanami Zjednoczonymi na czele, strąciła niedaleko Rakki samolot należący do syryjskiej armii. Jak powiedział Gvosdev, to, co wydarzyło się dopiero teraz, półtora roku po tym, jak rosyjskie siły zbrojne pojawiły się w Syrii, można uważać za cud. Pasmo powodzeń dobiegło jednak końca — zauważa ekspert.

Kreml na incydent ze strąconym samolotem zareagował gniewnie, ale ostrożnie — pisze Gvosdev. Teraz Moskwa będzie uważać za wrogi każdy samolot przelatujący nad syryjskim terytorium bez zgody rządu Baszara Asada. Najważniejsze jest jednak to, że rosyjski kontyngent w Syrii nie podjął żadnych działań w reakcji na incydent — uważa ekspert.

MSZ Rosji: Rezygnujemy z dialogu z USA

Rosja nie rzuci raczej wyzwania amerykańskim wojskowym, ale znajdzie sposób, żeby utrudnić im życie w regionie Bliskiego Wschodu — uważa Gvosdev. Jednocześnie, mając na uwadze dążenie USA do wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji, Władimir Putin uzna raczej, że nie ma nic do stracenia, i będzie gotów iść na dalszą konfrontację — wyjaśnia autor.

Waszyngton natomiast, sądząc po licznym posiedzeniom Kongresu na temat Rosji, ma wszystkie objawy dysonansu poznawczego: z jednej strony, opisuje Rosję jako mocnego przeciwnika, który może poderwać połączone siły NATO, a z drugiej strony, jako „reżim na krawędzi krachu". Z takim podejściem istnieje ryzyko, że w przypadku nasilenia konfrontacji Amerykanie nie przygotują się w należyty sposób — deliberuje Gvosdev.

Waszyngton szykuje odpowiedź na działania Rosji w Syrii

„Dziś jasne jest to, że pierwotny cel administracji Trumpa polegający na zawarciu z Kremlem jakiegoś paktu jest już nieaktualny. Niewykluczone, że konflikt interesów i wartości między Rosją i USA jest tak duży, że żadne kompromisy nie pomogą w nawiązaniu kontaktów między państwami" — pisze autor.

Dlatego — reasumuje ekspert — USA powinny wykazywać się ostrożnością w syryjskim niebie i unikać starć z Rosją, bo taki konflikt jest im dzisiaj niepotrzebny.