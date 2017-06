Times: Londyn obawia się, że rosyjskie okręty będą śledzić jego nowy lotniskowiec

© AFP 2017/ Robert Perry Lotniskowiec „Queen Elizabeth” zaprasza na pokład

Według gazety brytyjscy wojskowi już podejmują kroki, aby rosyjskie okręty podwodne i samoloty zwiadowcze nie mogły „podejść zbyt blisko" do nowego statku.

Nowy lotniskowiec Królewskiej Marynarki Wojennej może być śledzony przez rosyjską flotę — uważa The Times. Chodzi o największy okręt wojenny Wielkiej Brytanii — „Królową Elżbietę", który zostanie zwodowany w najbliższym czasie.

Okręt o wartości 3 mld funtów powinien przejść sześciotygodniowe testy na Morzu Północnym u wybrzeży Szkocji. Zdaniem dowódców brytyjskiej floty, pierwszy rejs „Królowej Elżbiety" będą obserwować rosyjskie okręty podwodne, które spróbują nagrać wydawany przez lotniskowiec unikalny dźwięk, tzw. sygnaturę akustyczną.

© AP Photo/ Michel Euler Rosja zaprezentuje swoje maszyny na Le Bourget 2017

Wojskowi przypuszczają, że „śledzić" brytyjski statek będą również rosyjskie okręty Floty Bałtyckiej . Niewykluczone, że dołączy do nich również samolot rozpoznawczy Tu-214 R, który będzie mógł zarejestrować skuteczną powierzchnię odbicia (SPO) nowego statku, „to znaczy jego odbicie na radarze".

„Zrobilibyśmy dokładnie to samo, gdyby oni (Rosjanie-red.) zwodowali taki nowy duży okręt — przyznało źródło gazety w Królewskiej Marynarce Wojennej. Rosjanie chcą zebrać jak najwięcej informacji o statku. (…)Wszystko, co konieczne, aby później go wyśledzić czy obrać za cel".

W związku z tym lotniskowiec będzie eskortować „albo fregata, albo niszczyciel, aby uniemożliwić rosyjskim okrętom podpłynięcie zbyt blisko". Brytyjskie lotnictwo, rozmieszczone w Szkocji, zostanie postawione w stan gotowości w przypadku podejrzenia, że w pobliżu znajdują się okręty podwodne czy samoloty rozpoznawcze Moskwy.

Projekt budowy „Królowy Elżbiety" i drugiego lotniskowca tej klasy „Książę Walii" prześladowały różne problemy, w tym przewyższenie wydatków przewidzianych w kosztorysie i przestoje w budowie. Zdaniem krytyków nowe okręty będą narażone na atak nowych przeciwokrętowych pocisków balistycznych. Jednak Królewska Marynarka Wojenna twierdzi: „Regularnie analizujemy zagrożenia".