„Oceniamy zagrożenie w oparciu o dwa główne składniki — możliwości i intencje. Co do możliwości, nie ma wątpliwości, że Rosja rozwija swoje możliwości zarówno w tradycyjnym, jak i jądrowym czynniku. Co do ćwiczeń, Federacja Rosyjska ma możliwość wysłania wojsk na odległe dystanse i efektywnego wykorzystywania daleko od własnego terytorium” — przekonuje Pavel.

Pavel oświadczył, że pomimo tego, że intencje Rosji nie są jasne, „jej rosnące wojskowe mistrzostwo jest niezaprzeczalne”, podkreśla gazeta. „Jeśli chodzi o intencje, nie są one jasne, ponieważ nie możemy jednoznacznie powiedzieć, aby Rosja miała agresywne zamiary wobec NATO” — dodał Pavel.

Pavel zaznaczył również, ale nie zaprezentował dowodów „rosnącej obecności wojskowej Rosji”, przytoczył raporty o „rozmieszczeniu międzykontynentalnych rakiet balistycznych zdolnych do przenoszenia broni jądrowej w Kaliningradzie i na Krymie”. „Widzimy wielkoskalową modernizację całej rosyjskiej armii” — dodał Pavel.