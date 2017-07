The Guardian: Rosja stanęła na wysokości zadania

© Sputnik. Alexei Danichev Puchar Konfederacji 2017 21

Podsumowując turniej, którego ostatnie spotkania odbędą się 2 lipca, Walker stwierdził: Rosja rozwiała obawy przed mistrzostwami świata, przeprowadzając „przyjazną, dobrze zorganizowaną próbę generalną".

Według jego słów to, że Rosja dołoży wiele starań, aby zaprezentować swoją gościnność, było jasne od samego początku.

— Każdy kibic z biletem zdołał uniknąć uciążliwego procesu otrzymania rosyjskiej wizy, a uśmiechnięci wolontariusze na lotniskach i na dworcach wskazywali gościom, jak dotrzeć do bezpłatnego środka transportu jadącego na stadion — pisze dziennikarz, dodając, że napisy w języku angielskim w miastach, gdzie odbywały się mecze, pozwalały się zorientować.

Dla kraju, w którym przez wiele lat gościnność ograniczała się do cichych i wściekłych pograniczników, a po nich do ciągu chciwych taksówkarzy, to ogromny sukces — ocenił dziennikarz. — Kibice, którzy przyjechali do Rosji na Puchar, wyglądają na szczęśliwych, nie napotkali też na większe problemy, ocenił.

Student z Meksyku Francisco Garcia, który przyjechał na turniej z Francji, podzielił się swymi wrażeniami:

Dwa razy myślałem, zanim przyjechałem tutaj, bo obawiałem się Rosji. Ale było wspaniale. Zaczynam oszczędzać na Mistrzostwa Świata od jutra — powiedział.

Jeśli chodzi o przyszłość Mundialu 2018, przed gospodarzami — jak pisze Walker — postawiono dwa podstawowe zadania: po pierwsze, dążyć do tego, aby rosyjski zespół zagrał przyzwoicie; po drugie, zaprezentować światu przyjacielską i kompetentną Rosję.