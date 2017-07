Putin jak Al Capone?

© Sputnik. Mikhail Alaeddin Chłopcy z Aleppo zasilają szeregi syryjskiej armii

W 1924 roku podczas wyborów Al Capone spowodował walki w mieście Cicero, bijąc, zabijając i porywając wyborców, aby zapewnić zwycięstwo swojego kandydata. Sam Al Capone nie poniósł wówczas żadnej kary. Teraz, 100 lat później, dzieje się podobnie, ale w skali narodowej – pisze Gary Ashcroft w swoim artykule dla „The Hill”: „Podczas wyborów w 2016 roku rosyjski prezydent Władimir Putin, którego pełen korupcji reżim zawstydziłby Ala Capone, zamówił atak na amerykańską demokrację”.

Dalej autor pisze, że na rozkaz Putina armia trolli „wykończyła pistoletami” kampanię Hilary Clinton i Marco Rubio na portalach społecznościowych, naprodukowała fejkowe wiadomości przeciwko nim i posiadła prywatne dane polityków. Tak samo jak Al Capone, Putin wyszedł z tego stosunkowo nietknięty.

Tymczasem, według Ashcrofta, skutki działań Putina są poważne: „rosyjska ingerencja w wybory 2016 roku to część wielkiej kampanii mającej na celu nadszarpnięcie światowej liberalnej demokracji i szerzenie mrocznej dyktatury, w której panuje przekupstwo i rządzi despota”.

Dla tego celu Rosja nie tylko wtrąca się w politykę Holandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i państw Europy Wschodniej, ale i „zaraża Europę epidemiami korupcji, wykorzystując pranie pieniędzy, łapówki i szantaż, aby europejskim liderom trudniej było oprzeć się rosyjskiej agresji”.

Autor artykułu porównuje rosyjski rząd do gangsterów z czasów prohibicji, którzy wtrącali się do wyborów, przekupywali polityków i dokonywali przestępstw. I tak samo jak amerykański rząd bez przerwy pracował nad tym, aby pokonać przestępczość, tak samo teraz trzeba „odeprzeć wyciągnięte macki rosyjskiej autokracji”.

Autor artykułu proponuje dwie strategie. Po pierwsze, Ala Capone udało się przyszpilić za pomocą spraw karnych, dlatego i w stosunku do związków zespołu Trumpa z rosyjskimi urzędnikami nie można pozostawić kamienia na kamieniu. Po drugie, jak w przypadku z gangsterami, warto wypróbować wielostronne podejście: wprowadzać nowe sankcje, wydzielać dodatkowe środki dla Ministerstwa Sprawiedliwości, które prześladuje rosyjskich cyberprzestępców, umocnić przejrzystość, aby pokonać rosyjską korupcję, walczyć przeciwko rosyjskim trollom i fejkowym wiadomościom, a także wraz z sojusznikami przeciwstawić się rosyjskiej wojowniczości.

Ingerencja w wybory uczyniła z Ala Capone na pewien czas najważniejszego człowieka w Cicero, jednak na koniec trafił on do więzienia i stracił swój status. Również Putin, według Ashcrofta, ma teraz więcej znaczenia, ale jeśli będzie kontynuowane śledztwo i podejmowane będą nowe środki, to „despotyczny wpływ Rosji można będzie złamać”, a w takim wypadku „suwerenność i wolność Ameryki i innych liberalnych demokracji można będzie ochronić przed gangsterskim zachowaniem Putina” – pisze autor w „The Hill”.