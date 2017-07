Bloomberg: Uzależnienie Niemiec od rosyjskiego gazu będzie rosnąć

© Sputnik. Vitaliy Ankov Gazprom: Nowe sankcje USA zagrażają Europie

Niemcy stawiają przed sobą kilka celów w dziedzinie energetyki — pisze gazeta. Pierwszy cel, taktyczny, polega na zmniejszeniu do 2025 roku emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 40% w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Po wrześniowych wyborach do Bundestagu nowy rząd przedstawi według wszelkiego prawdopodobieństwa nowy program zamknięcia elektrowni cieplnych opalanych węglem, które generują aż 40% energii elektrycznej. Natomiast za cel strategiczny uznano przejście w 80% na odnawialne źródła energii do 2050 roku. Jednak, aby to przejście było jak najmniej bolesne Niemcom niezbędny jest rosyjski gaz.

„Nie ma drugiego takiego kraju, skąd Niemcy mogą w szybkim czasie otrzymać dużą partię gazu" — uważa dyrektor programu badań nad gazem ziemnym z Oksfordzkiego Instytutu Badań Energetycznych Jonathan Stern.

Według danych firmy doradczej Wood Mackenzie około 40% wszystkich dostaw gaz do Niemiec pochodzi z Rosji. Eksperci oczekują, że w 2025 roku rosyjski gaz zajmie ponad połowę niemieckiego rynku.

Analitycy HSBC prognozują, że w ciągu najbliższych pięciu lata jedna piąta całej generowanej w kraju energii będzie przypadać na gaz. Według wiceprezesa zarządu Gazpromu Aleksandra Miedwiediewa w perspektywie długoterminowej Europie potrzeba będzie nowych porcji gazu od pewnych dostawców, i Gazociąg Północny to „koło ratunkowe" dla Europejczyków.

Niemcy mają też inny wariant — Gazociąg Północny-2 — uważa kierownik departamentu rynków ropy i gazu Ministerstwa Finansów RFN Stefan Rolle. Jak powiedział, gaz to „zaledwie technologia tranzytowa", która pozwala Niemcom rozwiązywać swoje zadania klimatyczne.

Jednocześnie wokół kwestii rozszerzenia Gazociągu Północnego trwają gorące dyskusje. Po stronie projektu występuje kanclerz RFN Angela Merkel, przeciwko niemu nastawieni są natomiast niektórzy europejscy sojusznicy Berlina i Waszyngton, który planuje zaostrzenie sankcji przeciwko spółkom energetycznym współpracującym z Rosją.