Rosyjskie Las Vegas dla Azjatów

Na wschodnim wybrzeżu Rosji, na Dalekim Wschodzie, w głębokim lesie, stoi kasyno, które stanowi próbę lokalnych władz otrzymania dostępu do bogactwa Chin, Japonii i Korei Południowej — pisze The New York Times.

© Sputnik. Vitaliy Ankov Automaty do gry w kasynie Tigre de Cristal, które znajduje się 50km od Władywostoku.

Władze Władywostoku liczą, że łącznie w centrum rozrywki Tigre de Cristal zostanie zbudowanych osiem stref do gier hazardowych i będzie to największy kompleks rozrywkowy w Rosji.

Gazeta pisze, że budowę kasyna finansuje przede wszystkim firma Summit Ascent z Hongkongu oraz chińskie firmy, które inwestują w kompleks najwięcej środków. I jest to wspaniały przykład na to, jak rosyjskie władze próbują zmienić ten region kraju w model „rosyjskiego zwrotu na Wschód". Podkreślono, że Rosjanie również mogą grać w Tigre de Cristal po okazaniu dowodu osobistego i meldunku.

© Sputnik. Vitaliy Ankov Kasyno Tigre de Cristal

Co prawda obecnie są tutaj problemy z infrastrukturą: strefę kasyna z lotniskiem we Władywostoku łączy nowa autostrada, jednak na odcinku końcowym zmienia się ona w drogę gruntową.