Twórcy rosyjskiego czołgu Armata twierdzą, że jego pancerz jest w stanie wytrzymać trafienie wszelkich dostępnych na rynku technologii przeciwpancernych. W rzeczywistości sprawia to, że ​​najnowsza maszyna bojowa jest niezniszczalna, pisze Newsweek.

Tymczasem czołg na razie nie wszedł na służbę do regularnych jednostek i „jest owiany tajemnicą”. Podczas jedynego publicznego występu na Defiladzie Zwycięstwa w 2015 roku, T-14 „padł” na Placu Czerwonym, przekonuje publikacja.

Mimo to producent czołgu „Uralwagonzawod” nadal wysoko ocenia swój sprzęt. „Jest to całkowicie nowa i całkowicie rosyjska konstrukcja <…> pancerz Armaty jest zdolny wytrzymać trafienie wszelkich istniejących broni przeciwpancernych. Czołg wyposażony jest w aktywną i dynamiczną obronę, w zdalnie sterowany moduł bojowy z potężnym działem i automatycznym systemem ładowania” — czytamy w corocznym raporcie spółki.

Według gazety deklarowane charakterystyki taktyczno-techniczne Armaty trudno jest zweryfikować, biorąc pod uwagę, że maszyny te nie zostały jeszcze wykorzystane na polu bitwy. Jednak według oceny ekspertów z Fundacji Carnegie rosyjski czołg naprawdę może rzucić wyzwanie „przewadze technologicznej Zachodu nad Rosją”.

Warto zauważyć, że zachodnie armie, w przeciwieństwie do Rosji, nie poświęcają dużej uwagi opracowaniom czołgów. Ponadto przy modernizacji maszyn bojowych Zachód skupia się na ich zastosowaniu w celu wsparcia wycofujących się sił. Zaś konstrukcja Armaty T-14 znacznie bardziej nadaje się do ofensywy, przekonuje gazeta.