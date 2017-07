Independent: Tajemniczy palec zaprowadził Scotland Yard w ślepy zaułek

Palec został znaleziony 4 grudnia 2010 roku na dziedzińcu obok stacji Euston.

Detektywi skłaniają się do wersji, że palec mógł należeć do jednej z ofiar ataków terrorystycznych w lipcu 2005 roku, kiedy zamachowiec samobójca wysadził się w dwupiętrowym autobusie, który przejeżdżał niedaleko od miejsca znaleziska. Jednak po porównaniu DNA palca z próbkami ofiar i ocalałych w wybuchu, kryminolodzy doszli do wniosku, że nie jest on związany z atakiem terrorystycznym. Co więcej, należący do mężczyzny palec, zgodnie z analizą, nie mógł należeć do osoby znajdującej się w krajowej bazie danych osób zaginionych.

„Jest to zagadka. Wyczerpaliśmy wszystkie linie dochodzenia, ale nie byliśmy w stanie ustalić, kto jest właścicielem palca i w jakich okolicznościach właściciel go stracił” — powiedział przedstawiciel Centrum Osób Zaginionych Tom Boon.

W swoim oświadczeniu policja wzywa obywateli do dzielenia się informacjami, które mogą być związane ze znalezionym palcem, bez względu na to jak drobne lub nieistotne mogą się wydawać.