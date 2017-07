NI: Rosyjskie pociski X-101 pozbawiły USA „monopolu na rakiety”

© Sputnik. Ministry of defence of the Russian Federation MO Rosji o ataku pociskami X-101: „Konieczne i pożyteczne"

W środę rosyjskie samoloty Tu-95MS, z odległości około tysiąca kilometrów, zaatakowały obiekty terrorystów na granicy prowincji Hama i Homs w Syrii, likwidując trzy duże składy i punkt dowódczy bojowników. Kadry z wystrzelenia rakiet X-101 i porażenia celów zostały opublikowane na oficjalnym kanale You Tube Ministerstwa Obrony Rosji.

Uczestniczące w ataku Tu-95MS mogły być wyposażone w specjalny system wyliczeniowy obejmujący narzędzia do namierzania, naprowadzania i sterowania pociskami. Pozwalało to załodze zmieniać cele rakiet w czasie przebywania samolotu w powietrzu — pisze autor. Co więcej, można przypuszczać, że bombowce zostaną wzbogacone o możliwość dokonywania tej operacji już po wystrzeleniu rakiety — pisze The National Interest.

To ważne osiągnięcie dla Rosji, które pozwoli zwiększyć operatywną elastyczność i szybko reagować na zmiany okoliczności i pojawianie się nowych celów — uważa Mark Ganzinger, analityk z Ośrodka Prognoz Strategicznych i Budżetowych, były pilot bombowca B-52.

Jak na razie nie wiadomo, kiedy wszystkie rosyjskie Tu-95MS zostaną wyposażone w nowy system. Najprawdopodobniej będzie się to odbywać stopniowo wraz z oddawaniem samolotów na planowe przeglądy — pisze autor.

Jaki wniosek? USA nie mają już monopolu na wysoko precyzyjną broń dalekiego zasięgu — pisze The National Interest.

X-101 to najnowszy model rosyjskich pocisków manewrujących bazowania powietrznego, opracowany z zastosowaniem technologii zmniejszania wykrywalności radiolokacyjnej. Pociski mogą porażać cele znajdujące się w odległości nawet 4 500 km. Tu-95MS może przenosić nawet osiem takich rakiet. Po raz pierwszy X-101 zostały użyte w Syrii w listopadzie 2015 roku.