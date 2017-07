Rosja może skorzystać na nowej ustawie o sankcjach

Zdaniem ekspertów jeden z punktów przyszłej ustawy może pozbawić amerykańskie spółki naftowe dochodu w rozmiarze 100 miliardów dolarów, ale ustawodawcy nadal mogą naprawić sytuację.

© AFP 2017/ Robert Sullivan Giganci naftowi są zaniepokojeni zaostrzeniem sankcji przeciwko Rosji

Kongres USA chce zaostrzyć sankcje przeciwko Rosji i do tej chęci redakcja The Wall Street Journal nie ma pytań. Jednak projekt ustawy, niedawno przyjęty przez większość senatorów, zawiera „z pośpiechem napisany” punkt, który może jak bumerang uderzyć w interesy USA. Izba Reprezentantów może jeszcze naprawić potencjalne szkody, przekonuje gazeta.

Problem polega na tym, że projekt ustawy rozszerza wykaz ograniczeń dotyczących interakcji amerykańskich i rosyjskich firm w sektorze energetycznym . Amerykańskim firmom, jak przypomina The Wall Street Journal, już zakazano inwestowania oraz świadczenia usług doradczych dla projektów naftowych i gazowych w Rosji. Zresztą, jeżeli projekt ustawy zostanie przyjęty, zakaz obejmie wszelkie projekty, w których biorą udział objęte sankcjami rosyjskie firmy. Czyli „w praktyce jest to w stanie odciąć amerykańskie firmy od największych projektów opanowania złóż głębinowych i tym samym pomóc Chinom i Rosji” — pisze gazeta.

Pod znakiem zapytania znalazła się tak zwana scentralizowana eksploatacja złoża. To, wyjaśnia The Wall Street Journal, gdy władze kraju, na którego terytorium znajduje się złoże, wymagają od uczestników projektu, którzy dzierżawią różne jego części, stworzenia wspólnej infrastruktury (rurociągi naftowe i gazowe, etc.) w celu zoptymalizowania jego opanowania. Zgodnie z projektem ustawy amerykańskie firmy będą automatycznie wykluczane z podobnych projektów z rosyjskimi firmami, a ich miejsce zajmą Europa i Chiny. Rosja może nawet celowo zaszkodzić amerykańskim firmom energetycznym, wypierając je w ten sposób ze wspólnych przedsięwzięć.

Według Richarda Savaii, wiceprezesa amerykańskiej Krajowej Rady Handlu Zagranicznego, ten zapis ustawy może kosztować amerykańskie spółki około 100 miliardów dolarów w ciągu 10 lat, co również wpłynie na zatrudnienie i dochody z podatków do Skarbu USA i zagra na rękę rosyjskiemu biznesowi.

Amerykański przemysł naftowy i gazowy popiera zaostrzenie sankcji, ale chce wnieść poprawki do projektu ustawy, pisze gazeta. Białemu Domowi nie podoba się ten projekt ustawy, ponieważ ograniczy swobodę działania prezydenta w kwestii zniesienia sankcji. Więc on może milczeć w nadziei, że dany zapis zdusi w zarodku cały projekt ustawy na głosowaniu w Izbie Reprezentantów. Republikanie, którzy chcą przeciwstawić się Rosji, nie powinni do tego dopuścić, radzi redakcja The Wall Street Journal.

Prezydent Trump chce dać pełną swobodę amerykańskim firmom naftowo-gazowym, co może znacząco zmniejszyć dochody Rosji w petrodolarach i osłabić wpływ Władimira Putina na europejski rynek energetyczny. Dlatego nie ma sensu, aby projektem ustawy, który zaostrza sankcje przeciwko Rosji, „strzelać w stopę swojej energetyki”, podsumowuje The Wall Street Journal.