„Rosyjscy hakerzy" znowu w formie

Brytyjska gazeta „The Times" donosi, że związani z Rosją hakerzy dopuścili się nowych ataków, tym razem na system energetyczny Republiki Irlandii i Wielkiej Brytanii. Gazeta nie przywołuje żadnych danych potwierdzających tę informację.

Jak pisze gazeta, w ubiegłym miesiącu grupa hakerów powiązanych jakoby z rosyjskim wywiadem przeprowadziła atak na sektor energetyczny Irlandii w celu włamania się do systemów kontroli. Specjaliści zauważają, że ataki mogły być też wymierzone w przedsiębiorstwa energetyczne także w Wielkiej Brytanii, w szczególności w Irlandii Północnej.

Jak zauważa dziennik, nie ma jednak dowodów zakłóceń w pracy sieci energetycznych. Tym nie mniej specjaliści do spraw bezpieczeństwa mówią, że hakerzy być może uzyskali dostęp do informacji, w tym do haseł. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Irlandii prowadzi obecnie śledztwo w sprawie ataków.