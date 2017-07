Jak Finlandia przygotowuje się do „wojny z Rosją”

© AFP 2017/ Anatolii Stepanov Milion sztuk broni w rękach Ukraińców

Powstrzymać „rosyjską agresję” ma system bunkrów i tuneli pod Helsinkami o długości 200 km. Obecnie większość obiektów infrastruktury wojskowej jest użytkowana przez cywilów, ale mogą być one przekształcone w schrony i centra dowodzenia w ciągu kilku dni po wypowiedzeniu wojny.

— Wyciągnęliśmy wnioski z II wojny światowej i właśnie dlatego stworzyliśmy system tuneli. Należy dołożyć wszelkich starań, aby nadal funkcjonować nawet w warunkach nasilonych bombardowań – poinformował fiński resort obrony.

© Sputnik. Igor Zarembo Finlandia nie sprzeciwia się budowie Gazociągu Północnego 2

Grove podkreśla, że do „podziemnego miasta” może przenieść się cała ludność Helsinek (ponad 600 tys. osób). Współczesny system komunikacji zapewni ewakuowanym nieprzerwaną łączność i pozwoli rządowi kierować państwem z bezpiecznego miejsca. Ponadto podstawowe elementy infrastruktury obronnej już zostały przetestowane wiosnę tego roku.

Finów szczególnie niepokoją rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zachód-2017. – Dla nas nie jest tak ważne, co wydarzy się na samych ćwiczeniach. Bardziej interesuje nas to, co wydarzy się później. Musimy mieć pewność, że wojska opuszczą zajęte pozycje – powiedział ekspert Jarno Limnel.