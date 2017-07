The Times: „Ukryte koszty” brytyjskich F-35

Początkowo zakładano, że każdy nowy F-35 będzie kosztować Wielką Brytanię 77-100 milionów funtów. Jak pisze gazeta, powołując się na analityków, w rzeczywistości za każdy samolot, który zostanie dostarczony do kraju w tym roku, Brytyjczycy będą musieli zapłacić ponad 150 milionów funtów z powodu „ukrytych kosztów”, które są zawarte w amerykańskich umowach i nie zostały uwzględnione w opublikowanych danych. Koszty te obejmują na przykład aktualizację oprogramowania i części zamienne do samolotów.

Jednocześnie, mimo wysokiej ceny myśliwców nowej generacji, istnieją pewne problemy z ich wykorzystaniem. Zgodnie z opracowaniem model myśliwca F-35B powinien przeprowadzać pionowy startu i lądowanie. Jednak, jak zauważa gazeta, w amerykańskich dokumentach znajduje się informacja o tym, że cztery już zakupione myśliwce są zbyt ciężkie, aby bezpiecznie wykonywać takie manewry.

Wśród innych problemów wymieniono to, że myśliwiec nie może transmitować danych do brytyjskich okrętów i starszych samolotów bez ujawniania wrogowi informacji o swojej lokalizacji. Ponadto system operacyjny F-35, który kosztowało 12 milionów funtów, jest podatny na ataki cybernetyczne.

Według The Times Wielka Brytania, która zobowiązała się wydać na samoloty nowej generacji ponad 12 miliardów funtów do 2021 roku, zamierza kupić 138 myśliwców.

Lockheed Martin F-35 Lightning II to rodzina wielozadaniowych myśliwców bombardujących piątej generacji o obniżonej widoczności radarowej opracowana przez amerykańską firmę Lockheed Martin w trzech wersjach: naziemny myśliwiec dla potrzeb amerykańskich sił zbrojnych, myśliwiec ze zmniejszonymi wymaganiami co do długości pasa startowego i z pionowym lądowaniem dla Korpusu Piechoty Morskiej USA i Floty Wielkiej Brytanii i pokładowy myśliwiec dla potrzeb Marynarki Wojennej USA.