„Przeżywam i widzę grozę tego, co dzieje się w moim kraju. Ludzi i rząd są zjednoczeni przeciwko najeźdźcom… kraju” — powiedział gazecie 15-letni Hafiz al-Asad, który przyjechał do Rio de Janeiro, aby wziąć udział w olimpiadzie matematycznej.

„Ja wiem, jaką osobą jest mój ojciec. Ludzie mówią wiele rzeczy (o nim — red.) jako o prezydencie. Wielu jest ślepych. Ale to (co oni mówią — red.) nie odzwierciedla rzeczywistości” — odpowiedział najstarszy syn al-Asada na pytanie dziennikarza o to, co czuje, kiedy jego ojciec jest nazwany dyktatorem.

Sam Baszar al-Asad podkreślał, że dopuszcza sytuację, w której jego rodzina nie będzie u władzy, ponieważ kraj należy do wszystkich Syryjczyków, a nie tylko do jego rodziny.

Hafiz al-Asad — jedno z trojga dzieci Baszara al-Asada i Asmy al-Achras — jest specjalistą w dziedzinie technologii komputerowych. Prezydent Syrii ma jeszcze jednego syna i córkę.