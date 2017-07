Newsweek usunął sfabrykowane artykuły o „zmowie Trumpa z Rosją”

© Sputnik. Witalij Ankow Rosja wymierzyła swoje rakiety w Chiny?

Znany amerykański dziennikarz i pisarz, autor tygodnika "Newsweek" Kurt Eichenwald w zeszłym roku oskarżył wówczas jeszcze kandydata na prezydenta USA z partii Republikańskiej Donalda Trumpa o to, że tańczy pod muzykę Moskwy. Oskarżenia Eichenwalda opierały się na błędzie redaktorskim Morana. Bill Moran 10 października 2016 roku odkrył w internecie fragmenty korespondencji otoczenia Hillary Clinton. Tę informację, zdobytą przez hakerów, wystawił na stronie WikiLeaks. Moran był przekonany o prawdziwości zapisu w Twitterze, który zdobył popularność i zacytował w publikacji Sputnika list bliskiego doradcy Clinton, Sidneya Blumenthala, który jakoby przyznał odpowiedzialność byłej sekretarz stanu USA za śmierć Amerykanów podczas zamachu w libańskim Benghazi.

Po 20 minutach redaktor zrozumiał, że mowa była nie o słowach Blumenthala, ale o artykule Eichenwalda, który Blumenthal cytował. Po tym Morgan dopuścił się drugiego błędu, usuwając nieprawidłowy artykuł bez formalnego poprawienia lub anulowania.

W ślad za redaktorem na ten popularny tweet natknął się kandydat na prezydenta Donald Trump, który zacytował ten zapis tego samego dnia na przedwyborczym mitingu. Eichenwald zauważył to i wyciągnął wniosek, że Sputnik i Trump koordynują swoje działania albo nawet otrzymują wskazówki z Kremla. Dziennikarz twierdził, że z tym wnioskiem zgadzają się amerykańscy wywiadowcy. Teorię dziennikarza obalili jego koledzy na Zachodzie.

Były redaktor Sputnika poinformował w oświadczeniu, które wpłynęło do RIA Nowosti, że udało mu się osiągnąć realizację swoich żądań. „Wniosek został uregulowany bez wzajemnych pretensji ku mojej pełnej satysfakcji. Na podstawie pozasądowego porozumienia Newsweek usunął oba artykuły Eichenwalda” — napisał. „Co zaś tyczy się ewentualnych wątpliwości co do warunków porozumienia, to nie będę ich komentować. Strony porozumiały się, że warunki będą konfidencjonalne” - dodał Moran.

Komentarzem Eichenwalda RIA Novosti nie dysponuje.