Rosyjski „czarny gigant" zaimponował Niemcom (wideo)

Wczasowicze spędzający swój urlop na plażach Morza Bałtyckiego stali się mimowolnymi świadkami imponującej sceny - pisze Die Welt. Ich oczom ukazał się rosyjski „czarny gigant", największy na świecie okręt podwodny Dmitrij Donskoj - wyjaśnia autor artykułu. Okręt podąża z Siewierodwińska do Petersburga w celu wzięcia udziału w defiladzie wojskowej.

© Zdjęcie: LA(phot) Mez Merrill/MOD Londyn może zrezygnować z nowych reaktorów jądrowych

Wczasowicze spędzający swój urlop na plażach Morza Bałtyckiego mieli możliwość ujrzenia czegoś imponującego — pisze Die Welt. „Po morzu płynie czarny gigant. Przez Morze Bałtyckie w stronę Rosji podąża największy na świecie okręt atomowy. Na jego tle żaglówki wyglądają jak maleńkie statki z papieru" — napisał autor artykułu.

Długość rosyjskiego okrętu Dmitrij Donskoj wynosi 172 metry — pisze gazeta. Na jego pokładzie znajduje się od 150 do 180 marynarzy. Okręt przenosi międzykontynentalne rakiety. Dmitrij Donskoj podążał z Siewierodwińska do Petersburga w celu wzięcia udziału w defiladzie rosyjskiej marynarki wojennej. Żeby dotrzeć do celu ogromny krążownik musiał ominąć Skandynawię i przepłynąć przez Morze Bałtyckie. W piątek „gigant" przepłynął przez cieśninę Wielki Bełt pod czujnym okiem duńskiego okrętu. Następnie popłynął wzdłuż brzegów Szlezwika-Holsztynu i Meklenburga-Pomorza Przedniego.

© Fotolia/ Darknightsky U brzegów Islandii znaleziono okręt SS pełen złota

Rejs do Petersburga da załodze doświadczenie w nawigacji w wąskich przejściach i na płyciznach — poinformował rosyjski resort obrony. Dmitrij Donskoj jest przy tym w mniejszym stopniu okrętem wojskowym, a w większym, platformą do testów najnowszych rakiet.

Donskoj jest potrzebny do pokazów — wyjaśnił ekspert ds. rosyjskiej marynarki wojennej Michaił Kofman — To wciąż jeszcze największy okręt podwodny z tych, jakie kiedykolwiek zostały zbudowane. W pierwszej kolejności jednak to okręt, który na defiladzie robi wrażenie, który przypomina, że Rosja jest morską potęgą".