Financial Times: "Europa powinna przestać narzekać i poprzeć sankcje wobec Rosji"

Europejskie i amerykańskie sankcje, które weszły w życie po wydarzeniach na Ukrainie, pozwoliły Moskwie zrozumieć: nie można bezkarnie łamać prawa międzynarodowego – pisze były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen na łamach „The Financial Times”.

— Tym nie mniej wojna na wyniszczenie ma wycieńczyć przeciwnika i pokazać, kto ma mocniejsze nerwy – twierdzi Rasmussen. Jego zdaniem Rosja obecnie prowadzi przeciwko Zachodowi „zimną wojnę na wyczerpanie”. — Taktyka Moskwy polega na tym, aby naruszyć transatlantycką jedność, zwłaszcza w odniesieniu do polityki sankcyjnej. Kilka tygodni temu zacząłem obawiać się, że prezydent Rosji Władimir Putin wygra tę wojnę. Jeśli tak się stanie, czekają nas tragiczne konsekwencje – ostrzega.

Początkowo sankcje uderzyły bardzo poważnie w rosyjską gospodarkę, a wspólne europejsko-amerykańskie podejście pozwoliło na zatrzymanie dalszego przesuwania się sił rosyjskich na zachód. Dziś osłabienie sankcji oznaczałoby pokazanie wszystkim autorytarnym przywódcom i dyktatorom, że niezbyt długo będą płacić za swoją agresywną politykę.

Pomimo widocznych sukcesów restrykcje nie powstrzymały Moskwy przed dokonaniem ataków cybernetycznych, co – zdaniem Rasmussena – świadczy o tym, że czas najwyższy podnieść cenę, którą zapłaci Rosja za swoje akty agresji.

Tymi względami częściowo kierowali się Amerykanie w swojej polityce, gdy na początku tego tygodnia miażdżącą większością głosów zatwierdzili ustawę wprowadzającą nowe sankcje wobec Rosji. Jednocześnie pozbawiono prezydenta Stanów Zjednoczonych możliwości złagodzenie ograniczeń w drodze zawarcia porozumienia z Putinem.

Europa powinna z zadowoleniem przyjąć działania USA: ustawa powoduje, że wspólna polityka Europy i Ameryki wobec Rosji staje się bardziej przewidywalna. Jednak zamiary Waszyngtonu zostały skrytykowane. W Niemczech i Austrii uznano, że Stany Zjednoczone swoimi działaniami zmniejszają skuteczność wspólnego stanowiska zachodnich partnerów w sprawie Ukrainy.

Berlin dopatrzył się w planach USA zagrożenia dla budowy Gazociągu Północnego-2 i dążenia do zwiększenia dostaw amerykańskiego gazu skroplonego do Europy. Rosyjski Gazprom skorzystał z okazji, aby niewłaściwie zinterpretować intencje Stanów Zjednoczonych. Faktycznie – jak wyjaśnia były szef NATO – Ameryka ma powód, by sprzeciwiać się budowie tego rurociągu i zwiększać eksport LNG. Zdaniem Rasmussena takie stanowisko jest w pełni uzasadnione.