Politico: Departament Stanu wściekły po podziękowaniach Trumpa dla Putina

Donald Trump podziękował Władimirowi Putinowi za zmniejszenie liczby pracowników amerykańskich placówek dyplomatycznych w Rosji, co doprowadziło pracowników Departamentu Stanu do wściekłości - pisze gazeta Politico.

Na przykład jeden z dyplomatów, pracujący za granicą, nazwał wypowiedź amerykańskiego prezydenta „oburzającą", podkreślając, że może to doprowadzić do tego, że wielu etatowych pracowników amerykańskiego Departamentu Stanu poda się do dymisji.

„Jest to po prostu niesłychanie demoralizujące i aroganckie wobec ludzi, którzy służą temu krajowi w sytuacji zagrożenia" — podkreślił.

Inne anonimowe źródło powiedziało gazecie, że wypowiedź Trumpa zszokowała wielu. „Nie żartuję, mówiły mi o tym w ciągu ostatnich pięciu minut trzy osoby. Wszyscy są po prostu zszokowani. Jest to niesłychanie naiwna i krótkowzroczna wypowiedź, a także bardzo zły sygnał dla wszystkich naszych pracowników na miejscu" — dodał.

Podziękować Putinowi? Po prostu nie mogę opisać swojej reakcji słowami, które moglibyście wydrukować — powiedział jeszcze jeden dyplomata.

Z kolei były zastępca sekretarza stanu USA ds. kwestii politycznych Nicholas Burns nazwał wypowiedź Trumpa „żenującą".

„On usprawiedliwia złe potraktowanie amerykańskich dyplomatów przez Putina" — powiedział.

Donald Trump podziękował wcześniej rosyjskiemu prezydentowi za zmniejszenie liczby amerykańskich pracowników dyplomatycznych o 755 osób, podkreślając, że pomoże to Waszyngtonowi zaoszczędzić. Jak zaznaczyła Politico, nie wiadomo, czy Trump mówił poważnie, czy też żartował.

Decyzja o odesłaniu amerykańskich dyplomatów z Rosji została podjęta po tym, jak obie izby Kongresu USA przyjęły projekt ustawy o nowych sankcjach przeciwko Moskwie.