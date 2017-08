Focus: w Niemczech policjantów przestrzega się przed wyjazdami do Rosji

Kierownictwo MSW w Dolnej Saksonii poradziło swoim pracownikom powstrzymać się przed prywatnymi wyjazdami do Rosji, informuje Focus. Policjantom poradzono także ukrywać swój prawdziwy zawód. Przyczyną tego było zatrzymanie na przesłuchanie w Petersburgu trzech pracowników niemieckiej policji podejrzanych o szpiegostwo, wyjaśnia pismo.

© AP Photo/ Evan Vucci Trump grozi Wenezueli „opcją militarną”

Minister spraw wewnętrznych Saksonii Dolnej Boris Pistorius dał pracownikom policji zalecenie, aby powstrzymali się od prywatnych wyjazdów do Rosji. Przyczyną tego było zatrzymanie w Petersburgu trzech niemieckich policjantów podejrzanych o szpiegostwo, wyjaśnia Focus.

Pracownicy rosyjskiej służby pogranicznej, bezpośrednio podlegającej FSB, dokładnie przesłuchali obywateli Niemiec na temat ich działalności i procedur służbowych, podaje pismo. Na policjantów wywierano nacisk, ponieważ byli podejrzewani o szpiegowanie, za co w Rosji grożą wysokie kary.

Zdarzenie, do którego doszło w Petersburgu, to nie jedyny taki przypadek, informuje pismo. W ostatnich miesiącach pracownicy niemieckiej policji nie raz poddawani byli poważnemu naciskowi ze strony rosyjskiej służby pogranicznej, twierdzi autor artykułu, powołując się na anonimowe źródło w niemieckich służbach specjalnych.

W związku z tym kierownik pododdziału MSW w Dolnej Saksonii Henning Dreier poradził swoim podwładnym nie podawać swojego faktycznego miejsca pracy podczas wyjazdów do Rosji. Zalecił neutralne określenia w rodzaju „pracownik”. W federalnym MSW w Berlinie jego propozycja została oceniona sceptycznie. „Jeśli policjant ukryje swój prawdziwy zawód, a potem to wyjdzie na jaw, to na już na pewno zostanie oskarżony o szpiegostwo” – wyjaśnił „Focusowi” wysokiej rangi urzędnik z MSW.