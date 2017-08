Bloomberg: Kontrola celna w UE przeszkodą w manewrach NATO

Podczas ćwiczeń w Europie wojska NATO muszą przechodzić kontrole paszportowe i celne oraz uwzględniać zasady ruchu drogowego i dopuszczalny poziom hałasu, co znacznie spowalnia ruchy jednostek. Podczas ćwiczeń „Operation Saber Guardian” siły sojuszu w Europie Wschodniej ciągle napotykały na progi hamujące - w sensie dosłownym i przenośnym.

Dowódca wojsk USA w Europie generał Ben Hodges musiał lądować w rumuńskiej bazie wojskowej i przejść kontrolę celną, lecąc z Bułgarii do Rumunii. Podobne ograniczenia napotkał na Węgrzech, gdzie tym razem przechodził kontrolę paszportową. Ponadto natowscy żołnierze nie mogli korzystać z dróg i mostów o ograniczonej nośności, a wiele torów kolejowych i tuneli jest nieprzystosowanych do nowego sprzętu wojskowego. Hodges wzywa do utworzenia „wojennej strefy Schengen”, która pozwoliłaby wojskom na poruszanie się bez przeszkód.

Zdaniem generała Pakt Północnoatlantycki potrzebuje „czegoś, co pozwoli konwojom wojskowym przemieszczać się po Europie tak samo szybko, jak robią to imigranci”.

Średnio na różne pozwolenia wojska NATO czekają 15 dni.