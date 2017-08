The Guardian: Londyn próbował zarobić na wojnie w Zatoce Perskiej

© AFP 2017/ Michal Cizek Kontrola celna w UE utrudnia manewry NATO

Wśród ujawnionych dokumentów znalazły się konfidencjonalne raporty z podróży do krajów zatoki ministra ds. zamówień wojskowych Alana Clarke’a, które trafiały na biurko ówczesnej premier Margaret Thatcher. – Rząd próbował zyskać na tym. Wojna była bodźcem do sprzedaży broni temu regonowi i pomogła zbudować silne więzi, które przetrwały do dziś – pisze gazeta.

W liście Clarke’a do Thatcher z 9 sierpnia 1990 roku, który oznaczono jako „tajny”, minister nazwał odpowiedź USA i ich sojuszników na inwazję Iraku na Kuwejt „bezprecedensową możliwością” dla Urzędu Dostaw Eksportowych Ministerstwa Obrony (DESO). – Niezależnie od przyjętej polityki rozszerzania, to bezprecedensowa możliwość dla DESO – podkreślił Clarke.

— Sporządziłem listę aktualnych planów sprzedaży uzbrojenia na początek kryzysu. Obecnie należy je przesunąć i zwiększyć – rekomendował minister w kolejnym liście.

Według „The Guardian” z dokumentów też wynika, że Clarke wykorzystywał spotkania z emirem Kataru i ministrem obrony Bahrajnu, aby zwiększyć eksport broni. W pozostałych raportach nazywa on Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Egipt i Jordanię potencjalnymi nabywcami.

Wśród potencjalnych zamówień były dostaw do ZEA 36 śmigłowców Westland Black na kwotę 325 mln funtów. Oman był zainteresowany nabyciem bojowych wozów piechoty Warrior (55 mln funtów) oraz czołgów Challenger II. Z kolei Bahrajn chciał kupić myśliwce Hawk, a Arabia Saudyjska siedem okrętów na poduszce powietrznej (200 mln).

Zdaniem Clarke’a przekazywanie danych wywiadowczych krajom Zatoki Perskiej do wojny w 1990 roku było skutecznym narzędziem rynkowym przemysłu zbrojeniowego. Gazeta pisze, że minister forsował plan cotygodniowych wizyt brytyjskich wysoko postawionych urzędników wywiadu w państwach zatoki, którzy mieliby przekazywać „supertajne” raporty. Clarke uważał, że takie wizyty „pozwolą na skuteczne przystąpienie do działania DESO, gdy nadejdzie właściwy czas”.