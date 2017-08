Litwa stała się pierwszą byłą republiką radziecką, która importowała ciekły gaz ziemny z USA. Owa transakcja ma ogromne znaczenie historyczne i symboliczne, ma bowiem na celu zmniejszenie zależności Europy od rosyjskich surowców energetycznych - pisze Financial Times.

Litewskie władze oświadczyły, że partia amerykańskiego gazu z terminala eksportowego Cheniere Energy cenowo może w pełni konkurować z rosyjskim gazem. Co ciekawe, przez ostatnie 18 miesięcy z terminala Cheniere Energy wysyłany był też gaz do Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii i Polski. Obecnie możemy spodziewać się tego, że rozmiary dostaw amerykańskiego gazu ziemnego do Europy i krajów bałtyckich będą się zwiększać — pisze gazeta.