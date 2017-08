The Sun: Londyn wysyła do Estonii Tajfuny, które pomogą „odeprzeć rosyjskie zagrożenie"

Siły powietrzne Wielkiej Brytanii wysyłają do Estonii dwa myśliwce Tajfun, które będą pomagać brytyjskim i estońskim wojskom „w odpieraniu rosyjskiego zagrożenia" - informuje The Sun. Jak powiedział brytyjski minister obrony, obecność NATO na lądzie, w wodzie i w powietrzu „jest warunkiem zapewnienia światu bezpieczeństwa i rozwoju".

Siły powietrzne Wielkiej Brytanii wysyłają do Estonii dwa myśliwce „Tajfun", które będą pomagać znajdującym się w kraju brytyjskim i estońskim wojskom „w odpieraniu rosyjskiego zagrożenia" — podaje The Sun.

„Po ubiegłorocznym szczycie w Warszawie Wielka Brytania potwierdza swoje zaangażowanie w NATO, jeszcze nigdzie nie było to tak widoczne jak w krajach bałtyckich" — oświadczył minister obrony Wielkiej Brytanii Michael Fallon i dodał, że „obecność NATO na lądzie, w wodzie i w powietrzu jest warunkiem zapewnienia światu bezpieczeństwa i rozwoju".

„Stoimy ramię w ramię z naszymi sojusznikami przed obliczem wszelkich możliwych zagrożeń, pokazując tym samym nasze zaangażowanie w utrzymanie bezpieczeństwa w Europie" — dodał Fallon.

Jak pisze brytyjska gazeta, w państwach bałtyckich znajduje się obecnie około tysiąca brytyjskich żołnierzy. Tego lata brytyjska marynarka wojenna uczestniczyła razem z sojusznikami w szeroko zakrojonych manewrach.

„Pokazuje to zdolność naszych samolotów do przemieszczenia się w szybkim czasie z południowo-wschodniej flanki NATO do państw bałtyckich, a także elastyczność naszych sił powietrznych zdolnych w natychmiastowym trybie do udzielenia wsparcia naszym sojusznikom" — zauważył jeden z pilotów „Tajfuna" Paul Hanson.