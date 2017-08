NI: Zachód przestraszył się rosyjskich „czołgów zabójców"

Amerykański portal The National Interest z trwogą odniósł się do informacji, że do 2020 roku Ministerstwo Obrony Rosji otrzyma ponad 100 czołgów T-14 opartych na platformie „Armata".

Informacje o tym, że do 2020 roku Rosja planuje zbudować ponad sto „śmiercionośnych" czołgów T-14 na platformie „Armata" , to dla zachodnich wojsk poważny powód do niepokoju — pisze komentator wojskowy The National Interest Dave Majumdar.

Autor nazywa T-14 „czołgów zabójców". Spośród głównych właściwości czołgu Majumdar wymienia aktywny system ochrony „Afganit", wykorzystujący aktywne radiolokatory z elektronicznym skanowaniem i potężny system WRE, zapewniający ochronę czołgu.

„Armata stanie się pierwszym czołgiem wyposażonym w wieżę bezzałogową i system aktywnej ochrony. Skuteczne wykorzystanie aktywnego systemu ochrony zmniejszy skuteczność przeciwpancernych pocisków manewrujących i przenośnej broni. Wszystko to wpłynie na dynamikę walki" — czytamy w raporcie Międzynarodowego Instytutu Badań Strategicznych cytowanym w The National Interest.

Wiceminister obrony Rosji Jurij Borisow oświadczył wcześniej, że ministerstwo podpisało kontrakt na dostawę 100 czołgów do 2020 roku. Obecnie maszyny przechodzą testy.