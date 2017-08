Ile „Armat” zbuduje Rosja?

Według urzędników Moskwa do 2020 roku zbuduje 100 podstawowych bojowych czołgów „Armata”. To oświadczenie położyło kres fantazjom, zgodnie z którymi Kreml do tego czasu stworzy całą armadę nowych groźnych maszyn w ilości 2300 sztuk, pisze The National Interest.

Uniwersalna platforma bojowa „Armata” jest bazą dla podstawowego czołgu bojowego T-14, ciężkiego bojowego wozu piechoty T-15, naprawczo-ewakuacyjnej maszyny T-16 i innego sprzętu. Przy tym do rodziny „Armaty” można włączyć ciężkie artyleryjskie samobieżne urządzenie z bronią o zwiększonym kalibrze.

T-14 odznacza się znaczną siłą ognia, dzięki nowemu działu 2A82-1M kalibru 125 milimetrów. Na tym „zabójcy czołgów” w przyszłości będzie można zainstalować 152-mm broń, która obecnie jest używana w samobieżnej haubicy 2S35 „Koalicja-SW”.