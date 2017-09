WSJ: Biały Dom nie wpuści Rosniefti na amerykański rynek

Donald Trump nie dopuści do przejęcia przez Rosnieft pakietu kontrolnego Citgo - amerykańskiej filii państwowej spółki naftowej Wenezueli PDVSA - pisze The Wall Street Journal, powołując się na źródło w administracji amerykańskiego prezydenta. Według informacji gazety Waszyngton uważa, że transakcja zagraża interesom narodowym Stanów Zjednoczonych.

Administracja Donalda Trumpa jest gotowa zablokować próby przejęcia przez Rosnieft kontroli nad „krytycznie ważnymi" energetycznymi aktywami w USA, które należą do wenezuelskiego koncernu — pisze The Wall Street Journal, powołując się na wysokiego rangą amerykańskiego urzędnika.

Mowa o Citgo Petroleum — amerykańskiej filii wenezuelskiej spółki PDVSA. Citgo zarządza rafineriami, rurociągami i terminalami w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku spółka Rosnieft zaoferowała Wenezueli „cierpiącej na niedobór gotówki" kredyt w rozmiarze 1,5 mld dolarów w zamian za prawa do 49,9% udziałów w Citgo w przypadku niespłacenia przez Caracas zobowiązania.

Jak pisze WSJ, Kongres od dawna obawiał się, że kontrolny pakiet spółki, odpowiedzialnej za 5% przetwórstwa ropy w USA, może trafić w ręce Rosniefti, jeśli PDVSA nie wywiąże się ze zobowiązania. Ustawodawcy wezwali administrację Trumpa do tego, by przeszkodził transakcji, i wszystko wskazuje na to, że ich prośba została wysłuchana.

„Jeśli Rosnieft nabędzie pakiet kontrolny akcji, może to pociągnąć za sobą skutki prawne dla Citgo z punktu widzenia statusu spółki" — oświadczył rozmówca gazety. „Co więcej, oznaczałoby to zmiany w strukturze zagranicznych aktywów Citgo, i w danym przypadku będziemy podejmować odpowiednie kroki".

Inny urzędnik także powiedział WSJ, że amerykański rząd „zapewni ochronę interesów narodowych Ameryki", jeśli sprawa posunie się tak daleko. Amerykańska Komisja ds. Zagranicznych Inwestycji ma uprawnienia do blokowania operacji finansowych, jeśli uzna, że zagrażają one państwu. Trzeci urzędnik zauważył, że jeśli Moskwa „uprze się i postanowi iść tą drogą", to amerykański Departament Finansów zablokuje transakcję Rosnefti i Citgo w ramach obowiązujących mechanizmów sankcyjnych.

WSJ zwraca uwagę na to, że Kreml z dawien dawna wykorzystuje swoje wpływy na międzynarodowym rynku energetycznym w celu osiągnięcia celów politycznych. Rosyjski rząd nie przestaje udzielać wsparcia wenezuelskiemu liderowi Nicolasowi Maduro, którego USA nazywają „dyktatorem", co daje Władimirowi Putinowi możliwość umocnienia swoich pozycji w Ameryce Łacińskiej.