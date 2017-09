Bloomberg: Żelazna kurtyna znowu podzieli świat

Zamknięcie placówki dyplomatycznej i ograniczenia w wydawaniu wiz to duży krok w kierunku cofnięcia się Rosji i USA do czasów zimnej wojny - pisze Bloomberg.

Oba państwa ograniczyły de facto swoim obywatelom wolność podróżowania, przecinając najmocniejszy kanał dialogu między nimi.

Zdaniem autora materiału lata 80. powrócą do nas dość szybko, jeśli Amerykanie i Rosjanie zostaną pozbawieni możliwości podróżowania i wzajemnych odwiedzin. To natomiast gwarantuje dalsze zaostrzanie relacji, bo łatwo przychodzi nienawiść wobec tych, z którymi ani razu nie miało się styczności. Zresztą, autor materiału liczy na to, że nowa „żelazna kurtyna" nie będzie trwała wieki. Według jego oceny teraz stosunki między państwami nie pogorszyły się tak jak w latach 80. ubiegłego wieku, w związku z czym „dwustronny idiotyzm" obydwu państw szybko przeminie.