Czy Hitler był maniakiem seksualnym?

Pisarz Volker Elis Pilgrim przez wiele lat badał życie seksualne Hitlera i przygotował do druku 4-tomową rozprawę - pisze Der Spiegel.

Kluczowy epizod książki Pilgrima dotyczy wspomnień aktorki Marianny Hoppe. Na ich podstawie Pilgrim rozwija myśl, że «w przypadku Hitlera istniał związek między seksualnością i przemocą, a dokładniej sprawiała mu przyjemność przemoc nad mężczyznami i ich zabijanie».

© AFP 2017/ Josh Edelson Brzmi jak pochwała faszyzmu

Psycholog przytoczył własną interpretację działań Hitlera. Według niego miał rozdwojenie jaźni: «Hitler 1» był skromny i nieszkodliwy, istniał do 1918 roku. Później po jego zatruciu w ataku gazowym podczas wojny w lazarecie doszło do «medycznej superkatastrofy». Pilgrim twierdzi, że z powodu błędu lekarskiego psychiatry wojskowego «przez niedbalstwo został uruchomiony ukryty do tej pory potencjał seryjnego mordercy Hitlera».