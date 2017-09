Bloomberg: Arabia Saudyjska już nie nalega na odejście Asada

Nawet Saudyjczycy zwracają się w stronę Rosji w miarę tego, jak wrogowie al-Asada „wpadają w rozpacz”, pisze Bloomberg. Arabia Saudyjska prawdopodobnie dołączyła do grona państw, które zrezygnowały z idei zmiany reżimu w Syrii. W taki sposób Rijad dostosowuje się do udanej kampanii Moskwy, mającej na celu wsparcie Baszara al-Asada

Istnieją oznaki tego, że Arabia Saudyjska i Rosja, które od dawna zajmują różne stanowiska w kwestii kryzysu syryjskiego, teraz współpracują, ustalając, że na razie al-Asad utrzyma się u władzy. W ubiegłym miesiącu Saudyjczycy przeprowadzili spotkanie z różnymi ugrupowaniami syryjskiej opozycji. W jego ramach Arabia Saudyjska nalegała, aby zwolennicy ostrej linii wobec prezydenta Syrii porozumieli się z opozycjonistami, którzy nie tak aktywnie domagają się natychmiastowego odejścia al-Asada.