Asia Times: Konflikt USA i Chin grozi światu nowym Wielkim Kryzysem

Amerykański sekretarz skarbu Steve Mnuchin zagroził Chinom „wojną handlową", jeśli te nie zaczną aktywniej wspierać sankcji wobec Korei Północnej. Zdaniem Kena Moaka z Asia Times takie podejście jest nie tylko nieskuteczne, ale też może wywołać „globalne tsunami gospodarcze" i zwiększyć napięcie w stosunkach międzynarodowych.

Jak na razie Pjongjang nie zwraca szczególnej uwagi na sankcje i nie zaprzestaje swoich prób rakietowych i jądrowych. KRLD uważa arsenał nuklearny za „konieczny warunek przeżycia" i zapobieżenia siłowej „zmianie władzy". Być może na taki wniosek naprowadziła Koreę Północną analiza losu Iraku i Libii. Być może zdecydowała się na taką strategię, biorąc za przykład Chiny i inne mocarstwa nuklearne.

Kiedy w 2002 roku prezydent USA George Bush ochrzcił Iran, Irak i Koreę Północną mianem „osi zła", „sponsorów terroryzmu" z ich „bronią masowego rażenia", Pjongjang postanowił przyśpieszyć prace nad programem nuklearnym. Amerykańskie oskarżenia, które w konsekwencjo okazały się błędne, doprowadziły do bombardowań w Iraku, w których zginęło tysiące cywilów i amerykańskich żołnierzy. Owa kampania praktycznie obróciła kraj w ruinę i kosztowała USA według różnych ocen od 4 do 5 trylionów dolarów.

Jednocześnie, jak zauważa autor, Bush mógł równie dobrze przeprowadzić inwazję na Iran i Koreę Północną, jeśli by amerykańska społeczność nie sprzeciwiła się tak kategorycznie wojnie w Iraku. Do tego wojna z dwoma reprezentantami „osi zła" kosztowałaby USA dużo więcej. Inwazja na KRLD zaważyłaby na losie całej Korei Południowej, a potęga wojskowa Iranu była nazbyt duża.

Poza tym Korea Północna zobaczyła, że Chiny i inne kraje, którym udało się mimo wszystko zbudować własny arsenał nuklearny, automatycznie wychodzą poza kategorię potencjalnych celów amerykańskich ataków. Kraje takie są demonizowane, ale przeciwko nim raczej nie zostaną podjęte działania wojskowe. A doświadczenie Libii, którą „swoimi bombardowaniami cofnęli do Średniowiecza", po tym, jak zrezygnowała z programu nuklearnego, pokazało, że obietnice Waszyngtonu i jego sojuszników są nic niewarte. Niezależnych historyków czeka jeszcze ustalenie, kto jest tutaj „agresorem", a kto „prowokatorem" — przekonuje Ken Moak.

Jeśli dojdzie do wojny handlowej między Chinami i USA, to cały świat pogrąży się w kryzysie, podobnym do tego z lat 30. Wtedy to niedostateczny popyt wewnętrzny w połączeniu z zamknięciem rynków zagranicznych doprowadził do prawdziwego nieładu w gospodarce światowej, bankructwu i zamknięciu wielu zakładów, znacznemu zwiększeniu odsetka osób ubogich. Dzisiaj kraje rozwinięte nie mogą otrząsnąć się z kryzysu finansowego 2007 roku. Co dopiero mówić o kolejnym wstrząsie.

Chiny są największym partnerem handlowym Ameryki, a także największym na świecie konsumentem zasobów naturalnych i producentem rozmaitych towarów. Najważniejsze amerykańskie zakłady typu General Motors, Ford Motor, Boeing, Apple i inne coraz silniej zależą od chińskiego rynku. Rezygnacja z handlu z Państwem Środka doprowadzi do inflacji i zerwania międzynarodowych łańcuchów dostaw, a także przysporzy poważnych kłopotów amerykańskiemu systemowi finansowemu. Chiny mają przy tym, czym odpowiedzieć, mając na uwadze to, jak bardzo kraje związane są dzisiaj ekonomicznie.

Inne kraje nie będą mogły po prostu przyglądać się z boku temu, jak dwie największe gospodarki świata staczają ze sobą bój. Napięcie zwiększy się także na poziomie geopolitycznym. Konflikt handlowy tylko nadweręży kruche relacje między USA i Chinami, tak jak się to zadziało z relacjami między Waszyngtonem i Moskwą — ocenia autor materiału.

Kto więcej straci w tej handlowej wojnie — to już inna sprawa. Ale nie oczekujmy, że pogróżki pod adresem Chin i jego partnerów uczynią świat bezpieczniejszym i stabilniejszym.