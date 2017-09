Daily Mail: Brytyjskie myśliwce nie zdążyły przechwycić rosyjskich bombowców

Dwa myśliwce brytyjskich sił powietrznych zostały poderwane na przechwycenie rosyjskich samolotów wojskowych, które zbliżały się do „strefy brytyjskich interesów" nad wybrzeżem Szkocji - podaje Daily Mail.

© Sputnik. Vitaliy Ankov Japonia skarży się na aktywność rosyjskich sił powietrznych

Jak poinformował przedstawiciel brytyjskich sił powietrznych, rosyjskie samoloty wojskowe zawróciły, i operacja przechwycenia spaliła na panewce. To nie pierwszy tego typu incydent w powietrznej „konfrontacji z siłami Putina nad Morzem Północnym" — czytamy w materiale.

Myśliwce „Tajfun" brytyjskich sił powietrznych wzbiły się w powietrze z bazy lotniczej Lossiemouth w Szkocji w celu przechwycenia rosyjskich samolotów wojskowych. Następnie z bazy Oxfordshire został poderwany samolot Voyager w celu dotankowania myśliwców pilnujących brytyjskiej przestrzeni powietrznej nad Morzem Północnym — informuje Daily Mail.

Jednak, jak mówi przedstawiciel brytyjskich sił powietrznych, rosyjskie samoloty zawróciły, i do przechwycenia nie doszło. Przedstawiciel sił powietrznych potwierdził, że brytyjskie myśliwce „Tajfun" zostały poderwane w powietrze, kiedy zaobserwowano, że „do strefy brytyjskich interesów" zbliżają się dwa rosyjskie samoloty wojskowe. Nie udało się ich jednak przechwycić, bo samoloty zawróciły i odleciały — czytamy w materiale.

Nie pierwszy raz brytyjscy piloci spotykają się z rosyjskimi bombowcami w przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii — pisze Daily Mail. Do podobnego spotkania doszło w maju, kolejny incydent miał miejsce w lipcu. Wtedy to „Tajfun" wzbił się w powietrze z bazy w Rumunii i śledził kurs rosyjskich bombowców atomowych Tu-22, które „zbliżyły się do przestrzeni powietrznej NATO" nad Morzem Czarnym.

Myśliwce Tajfun FGR4, będące na wyposażeniu sił powietrznych Wielkiej Brytanii, to wielozadaniowe samoloty wojskowe charakteryzujące się wysoką wydajnością i posiadające umiejętność wykonywania pełnego spektrum operacji w powietrzu. Tajfuny FGR4 mogą też pełnić misję „policji powietrznej" i utrzymywania pokoju — wyjaśnia Daily Mail.