Washington Examiner: Erdogan i Putin zmówili się przeciwko interesom USA w Syrii

Turcja i Rosja zmówiły się przeciwko interesom USA w Syrii, uważa autor artykułu w The Washington Examiner Tom Rogan. Opiera swoje wnioski na oświadczeniach obu liderów wypowiadanych na wspólnej konferencji prasowej.

Władimir Putin powiedział, że Turcja i Rosja umówiły się co do rozejmu w syryjskiej prowincji Idlib. Na pierwszy rzut oka, pisze Rogan, wygląda to na krok naprzód, jednak zważywszy, że Idlib jest ostatnim ważnym punktem oporu sunnitów przeciwko „osi Asad — Putin — Iran”, słowa Putina oznaczają, że ​​Erdogan zablokuje tureckie linie dostaw dla syryjskich powstańców.

Autor artykułu twierdzi, że Rosja od dawna dąży do zniszczenia powstańców w Idlibie, ale teraz, gdy Stany Zjednoczone wycofały wsparcie dla większości grup powstańców, a Erdogan zaproponował siebie Putinowi jako „proszącą o pomoc marionetkę”, wszystko jest gotowe do „ostatecznego oczyszczenia” Idlibu siłami Rosji, Iranu i al-Asada. Według Rogana należy przygotować się do „rzezi w duchu Aleppo”.

© AFP 2017/ Tobias Schwarz Erdogan: Kurdyjskie referendum było dużym błędem

Ponadto — i to również są złe wieści — Erdogan i Putin dali do zrozumienia, że zamierzają „rozgromić” Kurdów. Zdaniem Erdogana referendum w sprawie niepodległości może wywołać kryzys regionalny, dlatego trzeba podjąć kroki w celu „zapobiegania poważniejszym błędom ze strony kurdyjskich władz”.

Putin także „wypowiedział nieprzyjemną aluzję”. Były pracownik KGB oświadczył o porozumieniu z Turcją „o kontynuowaniu ścisłych kontaktów na linii ministerstw spraw zagranicznych, służb wojskowych i specjalnych w celu pogłębienia koordynacji wspólnych działań w celu rozwiązania kryzysu w Syrii, rozwiązania innych problemów regionalnych”. „Wyjaśnijmy: kiedy Putin zaczyna mówić o swoich służbach specjalnych, oznacza to okrucieństwo lub przemoc” — pisze Tom Rogan.

Niestety, stwierdza autor artykułu, ​​wszystkie te problemy są objawem szerszego problemu w relacjach USA i Turcji. W szczególności sprowadzają się do tego, że przywódca jednego z głównych sojuszników Ameryki w NATO zgadał się z Władimirem Putinem. Podczas konferencji prasowej Erdogan „porywczo” zaznaczał, że często kontaktuje się z Putinem telefonicznie, a także wielokrotnie nazywał rosyjskiego lidera swoim przyjacielem, a nawet swoim „drogim przyjacielem”. „Pobłażając ego swego gospodarza, Erdogan zakończył spotkanie słowami wdzięczności dla Putina w języku rosyjskim” — podsumowuje swój artykuł Tom Rogan.