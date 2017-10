W materiale mowa o starciach między uczestnikami referendum ws. niepodległości i policją, która stosowała przeciwko protestującym gumowe kule i pałki. Według informacji regionalnych władz za niepodległością Katalonii opowiedziało się około 90% głosujących. Madryt uważa referendum za bezprawne.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Samostanowienie - zagrożenie spędzające sen z powiek współczesnym państwom

Redakcja gazety WP oskarża obydwie strony o nieprawidłowe działania: represywna taktyka premiera Hiszpanii Mariano Rajoya była odpowiedzią na „nierozsądne i nieodpowiedzialne próby katalońskich nacjonalistów dążących do utworzenia niezależnej republiki z naruszeniem międzynarodowych norm i wbrew woli większości mieszkańców regionu".

Ankieta Czy należy uznać wyniki referendum w Katalonii? tak 75.8% (213)

nie 14.6% (41)

nie mam zdania 9.6% (27) Głosowało: 281 Wszystkie ankiety tak

nie

nie mam zdania Wszystkie ankiety

Według redakcji referendum nie uzyskało aprobaty ani Komisji Europejskiej, ani prezydenta Donalda Trumpa, za to „rosyjski aparat wywiadowczy i propagandowy" miał „zagrzewać media i sieci społecznościowe do demonstrowania poparcia dla separatystów".

„Oczywiście Moskwa odbiera kataloński ruch jako kolejny środek podzielenia i osłabienia demokratycznego Zachodu" — czytamy w materiale.

The Washington Post często publikuje antyrosyjskie materiały na różne tematy, w szczególności o „ingerencji" w wybory w innych krajach. We wrześniu gazeta opublikowała materiał, w którym autor poskarżył się nie nieingerencję Moskwy w wybory w Niemczech i nazwał to powodem do niepokoju.