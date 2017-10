Su-35 przeciwko F-35: Kto wygra?

Moskwa, pomimo ciężkich sankcji i trudności w gospodarce, nadal dokonuje przełomów w sferze wojskowej. Dobrym przykładem takich działań jest myśliwiec Su-35. The National Interest zastanawia się, kto wygra w bitwie - rosyjski Su-35 czy amerykański F-35.

© Sputnik. Władimir Astapkowicz Zjednoczone Emiraty Arabskie kupią rosyjskie Su-35

Jeśli grupa czterech F-35 zderzyłaby się z czterema samolotami Su-35, to najprawdopodobniej „Amerykanie” zmieniliby kurs i wezwali na pomoc F-22 i F-15Cs. Ale gdyby musiały radzić sobie same, to F-35 z trudem, ale mogłyby wygrać, pisze gazeta.

W tym celu trzeba by było wykorzystać mocne strony amerykańskich myśliwców, jedną z nich jest niska widoczność radiolokacyjna. Zatem najważniejsze dla F-35 jest nieprowadzenie „bliskiej walki”.