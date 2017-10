Focus: Rosyjska gospodarka daje Putinowi powód do radości

Jak pisze „Focus”, Rosja potrafiła przezwyciężyć lata kryzysu bez większych strat ekonomicznych. Dość dobrze poradziła sobie ze spadkiem kursu rubla, cen ropy naftowej i sankcjami Zachodu, a obecnie przeszła do etapu wzrostu, przyciągając inwestorów z całego świata.

Rosyjski prezydent Władimir Putin dawno nie miał powodów do radości, pisze „Focus". Ostatnio pod względem ekonomicznym sprawy nie układały się najlepiej: spadek kursu rubla i cen ropy naftowej, sankcje Zachodu. Ale najwyraźniej sytuacja zmienia się na lepsze. Jak podkreśla autor artykułu Ronald Schneider, w rosyjskiej gospodarce dzieje się nie tak źle, jak oczekiwano.

W 2017 roku wzrost gospodarczy w Rosji może wynieść 1,6%. We względu na niskie stopy procentowe oraz oczekiwany skok wartości czarnego złota Rosja znalazła się na liście najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów rynków wśród krajów rozwijających się.

Dzięki ostrożnej polityce finansowej Kreml potrafił przezwyciężyć lata kryzysu bez większych strat, pisze Schneider. I choć sankcje UE i USA wywarły jednak negatywny wpływ na rosyjskie przedsiębiorstwa, Rosja nieźle poradziła sobie z nałożonymi ograniczeniami. Pod wieloma względami miało to miejsce dzięki dużym rezerwom walutowym zgromadzonym w tłustych latach.

Znacznie bardziej Rosja ucierpiała w wyniku spadku cen ropy naftowej. Jednocześnie spadek kursy rubla zwiększył atrakcyjność eksportową rosyjskich produktów. W kontekście pozytywnych prognoz dotyczących inflacji i umocnienia rosyjskiej waluty w tym roku Bank Centralny obniżył czterokrotnie kluczową stopę procentową. I zamierza obniżać ją dalej, co pozytywnie wpłynie na wzrost gospodarczy kraju.

Ponadto zadłużenie zagraniczne Rosji jest niewielkie i nie ma powodów do niepokoju. Ale budżet państwowy wymaga konsolidacji: w celu wyeliminowania deficytu należy ograniczyć wydatki, przeprowadzić prywatyzację i opodatkować eksport surowców. Wyciek kapitału z kraju w 2016 roku też został znacznie ograniczony. A do końca roku eksperci prognozują wzrost cen ropy naftowej do 60 dolarów za baryłkę.