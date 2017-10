Media: Pjongjang wykradł tajemnice wojskowe USA i Korei Południowej

© Sputnik. Ilja Pitalew Rosyjscy deputowani pojadą do Korei Północnej

Lokalizacja kluczowych wojskowych i strategicznych obiektów infrastruktury, elektrowni oraz plan wspólnych działań wojsk USA i Korei Południowej na wypadek wojny z KRLD – wszystkie te tajne materiały wykradli północnokoreańscy hakerzy – poinformował „The Financial Times”. Z tych dokumentów Pjongjang dowiedział się, że wojska sojuszników zamierzały zlikwidować Kim Dzong Una. Kradzież dokumentów miała miejsce rok temu, ale południowokoreańscy specjaliści do tej pory wyjaśniają, które materiały znalazły się w posiadaniu Korei Północnej.

Sytuacja wokół Korei Północnej jest nadal napięta. Donald Trump grozi Pjongjangowi unicestwieniem, jako odpowiedź na wystrzelenie pocisków balistycznych i testy jądrowe. Z kolei sekretarz obrony USA James Mattis powiedział w poniedziałek, że amerykańskie wojska są gotowe do operacji przeciwko północnokoreańskim władzom. Ale, jak się okazało, Pjongjang nie tyle przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi, a od dawna wie, jak będzie wyglądać ta operacja wojskowa. Jak pisze „The Financial Times”, hakerzy Kim Dzong Una wykradli „Plan działań zbrojnych 2015” — najważniejszy scenariusz wspólnych działań USA i Korei Południowej podczas inwazji KRLD. Zostały w nim szczegółowo opisane wszystkie działania sojuszników dotyczące likwidacji północnokoreańskiego przywódcy.

Do ataku hakerskiego doszło we wrześniu ubiegłego roku. Jednak poinformowano o nim dopiero teraz. O incydencie poinformował jeden z posłów południowokoreańskiego parlamentu i członek rządzącej w kraju Partii Demokratycznej Cheol-hee Lee. Powołując się na informacje przekazane przez resort obrony, polityk powiedział, że w sumie skradziono 235 GB materiałów. Treść 80% dokumentów trzeba jeszcze ustalić. Ministerstwo Obrony odmówiło komentarza.