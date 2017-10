Władimir Putin „wbił kolejny gwóźdź do trumny” przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una. Rosyjski prezydent podpisał dekret, który pozbawia Pjongjang życiowo ważnych zasobów, pisze Daily Star.

Według brytyjskiego tabloidu warto zauważyć, że sankcje zostały przyjęte przez Kreml w tym samym momencie, kiedy samolot z delegacją Korei Północnej wylądował w Petersburgu, aby wziąć udział w zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej.

W rzeczywistości Moskwa przestaje zapewniać reżimowi Kima technologie , które mogą być wykorzystane przy opracowywaniu pocisków balistycznych. Ponadto wszystkie statki mające do czynienia z programem nuklearnym Pjongjangu tracą dostęp do rosyjskich portów. Innym ciekawym faktem jest to, że zakaz dotyczy „artykułów luksusowych” — dywanów i porcelany, zauważa gazeta.

Zmiany w stosunkach między obydwoma krajami nastąpiły po tym, jak KRLD przeprowadziła szereg testów rakietowych. Jest bardzo prawdopodobne, że ten ruch Moskwy będzie „policzkiem dla Pjongjangu, gdzie Rosja nadal jest uważana za swojego rodzaju godnego zaufania przyjaciela”.

Korea Północna nazywa sankcje „państwowym terroryzmem”. Zdaniem przedstawiciela kraju środki ograniczające prowadzą do całkowitego zawieszenia handlu zagranicznego, w tym tych jego sfer, od których zależy przetrwanie narodu Korei Północnej.

Krok Rosji sprawia, że ​​„despotyczne państwo” staje się osłabione i może dojść do tego, że Donald Trump wyda rozkaz ataku na KRLD. Amerykańskie i południowokoreańskie okręty już patrolują wody przy brzegach Korei Północnej, przygotowując się do konfliktu z „szalonym reżimem”, podkreśla Daily Star.