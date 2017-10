FT: Amerykańska „rewolucja łupkowa" nie wypaliła

© AFP 2017/ NTB SCANPIX / Kent Skibstad Jak zachodnie koncerny omijają antyrosyjskie sankcje?

Dynamiczny rozwój wydobycia ropy łupkowej w USA , który „stał się wyzwaniem dla państw OPEC, a także doprowadził do spadku cen w 2014 roku", jest obecnie bliski zakończenia.

W ciągu ostatniego roku doszło do spadku produktywności platform wiertniczych, a także spowolnienia dotychczasowych tendencji dotyczących wydatnego skrócenia czasu na wykonywane odwiertów — pisze The Financial Times.

Według danych gazety największy spadek wydajności obserwowany jest na jednej z największych platform w USA — Eagle Fort. Jednocześnie przestały rosnąć wskaźniki produktywności w takich kluczowych miejscach złóż jak basen Anadarko i formacja łupkowa Niobrara.



Nie mniej istotne jest przejście od wierceń pionowych do wierceń poziomych. Odwierty poziome dają szybki dostęp do roponośnych warstw, ale rezygnując z dalszego pogłębiania odwiertu nie sposób zwiększyć jej wydajności. Siedem lat temu ilość poziomych i pionowych odwiertów była mniej więcej taka sama, ale od tego czasu pionowe wiercenia praktycznie nie miały miejsca.

W końcu kolejnym alarmującym sygnałem dla gałęzi łupkowej jest zmniejszenie jej kredytowania, bowiem według danych The Financial Times wydobycie gazu łupkowego w USA przestało być opłacalne. Firmy więcej wydają na wydobyciu złóż, niż zarabiają.