The Guardian: Rosja wpisała Browdera do bazy Interpolu

Rosja samodzielnie wpisała do bazy Interpolu szefa fundacji Hermitage Capital Wiliama Browdera, informuje "The Guardian".

Gazeta odnotowuje, że Rosja wykorzystała lukę prawną, pozwalającą w jednostronnym trybie umieszczać ludzi w bazie danych organizacji do wniosku o areszt.

Browder już poinformował, że Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych powiadomiło go o wniesieniu do bazy Interpolu. W resorcie odnotowano również, że jego status uczestnika programu Global Entry, który ułatwia wjazd do Stanów Zjednoczonych, został anulowany.

Wiliam Browder, zaocznie skazany w Federacji Rosyjskiej na 9 lat pozbawienia wolności w sprawie o machinacjach finansowych, był największym zagranicznym inwestorem portfelowym w Rosji w latach 1995-2007. Wielka Brytania odmówiła wcześniej ekstradycji przedsiębiorcy, który po powrocie do Stanów Zjednoczonych otwarcie krytykował Rosję.

Rosyjskie władze poszukują Browdera międzynarodowym listem gończym.