Die Welt: Prezydent Niemiec jedzie do Rosji z „delikatnym zadaniem”

W środę po raz pierwszy od początku kryzysu na Ukrainie prezydent Niemiec pojedzie do Rosji z wizytą roboczą. Podróż do Moskwy będzie „premierą” dla Franka-Waltera Steinmeiera na stanowiska prezydenta Niemiec, pisze Die Welt.

Oficjalny powód jest „nieznaczący”, kontynuuje niemiecka gazeta. Były minister spraw zagranicznych Niemiec weźmie udział w formalnym przekazaniu Moskiewskiego Katedralnego Soboru Świętych Piotra i Pawła Ewangelicko-Luterańskiemu Kościołowi Rosji i spotka się z byłym prezydentem ZSRR Michaiłem Gorbaczowem.

Wizyta prezydenta Niemiec oczywiście nie ograniczy się do tego, podkreśla Die Welt. Do Moskwy Steinmeier leci z „delikatnym zadaniem”: w stolicy Federacji Rosyjskiej spotka się również z szefem Kremla Władimirem Putinem i „ustali, czy Rosja jest gotowa, aby przywrócić zaufanie do Zachodu”.

Jak zaznacza gazeta, w Niemczech duże nadzieje w wizytę prezydenta Niemiec w Moskwie pokładają przedstawiciele polityki, gospodarki i organizacji pozarządowych.

Podróż Franka-Waltera Steinmeiera do Rosji jest „ważnym sygnałem politycznym” — powiedział w rozmowie z Die Welt Niels Annen, ekspert ds. polityki zagranicznej frakcji Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w Bundestagu. Według niego ze względu na wzrost napięcia w Europie naprawianie stosunków z Moskwą jest „głównym interesem niemieckiej polityki”. Obecny prezydent Niemiec jak nikt inny nadaje się do prowadzenia negocjacji, przekonuje Annen.

Na Steinmeiera stawia również niemiecki biznes, stwierdza publikacja. Wschodni Komitet Niemieckiej Gospodarki również uważa wizytę niemieckiego prezydenta w Moskwie za „dobry sygnał”. Niemieckie przedsiębiorstwa mają nadzieję, że „w ciągu najbliższych siedmiu lat Niemcy, UE i Rosja skupią się na wspólnych interesach i będą rozwiązywać problemy poprzez dialog”, powiedział przewodniczący Komitetu Wolfgang Büchele.