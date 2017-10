Politico: Finlandia rozważa wstąpienie do NATO

W materiale czytamy, że na przestrzeni dziesięcioleci Finlandia utrzymywała ostrożne relacje z Rosją, unikając wszelkich działań, które mogłyby sprowokować „śpiącego niedźwiedzia" na wschodniej granicy.

Teraz były ambasador Finlandii w Rosji Hannu Himanen proponuje swojemu państwu zaryzykować i dołączyć do NATO. Jak mówi, Finlandia zasługuje na otwarte dyskusje w sprawach polityki zagranicznej i polityki w sferze bezpieczeństwa.

Himanen uważa, że jego kraj powinien przestać się trząść się z powodu Rosji i zacząć myśleć o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa. W swojej nowej książce „Zachód czy Wschód — Finlandia i powrót geopolityki" Himanen krytykuje także fińskich liderów, którzy zbyt długo unikali szczerych, otwartych dyskusji na tematy dotyczące polityki zagranicznej.

Gazeta zauważa, że wszystko to dzieje się w kontekście styczniowych wyborów prezydenckich w Finlandii. Jedynym kandydatem wyraźnie popierającym wstąpienie do NATO jest były dziennikarz Nils Torvalds. W wyścigu do fotela prezydenckiego bierze w sumie udział siedmiu kandydatów.

To będą pierwsze wybory w Finlandii od czasu przyłączenia Krymu do Rosji i początku kryzysu na Ukrainie. Od tego czasu napięcie w relacjach między siłami NATO i Rosją na Morzu Bałtyckim wyraźnie wzrosło — czytamy w materiale. Jednocześnie fińscy kandydaci na prezydentów mało dyskutują na temat Sojuszu Północnoatlantyckiego.