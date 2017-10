DWN: Na wojnie z Nord Stream-2 „wszystkie chwyty" dozwolone

Tego lata kraje UE, mimo stanowczych próśb, nie dały Komisji Europejskiej uprawnień do prowadzenia rozmów w sprawie projektu Gazociągu Północnego-2 - pisze Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Bruksela nie zamierza jednak przyznawać się do porażki i planuje uciec się do „kruczka prawnego", aby rozwiązać jeden z „pierwszorzędnych problemów" UE.

© Sputnik. Sergej Guneew Ukraińskie hrywny toną w Gazociągu Północnym-2

Unia Europejska nie zamierza „przyznawać się do porażki" w kwestii rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream-2 — pisze Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Gazeta przypomina, że latem kraje UE, mimo stanowczych próśb Brukseli, nie dały Komisji Europejskiej uprawnień do prowadzenia rozmów z Rosją. Zgodnie z analizą departamentu prawnego Rady Europy Bruksela nie ma ku temu żadnych podstaw prawnych.

Owe „niepowodzenie" nie zahamowało jednak Komisji Europejskiej, która planuje teraz uciec się do pewnego „kruczka prawnego", żeby koniec końców zyskać prawo udziału w podejmowaniu decyzji w ramach projektu Nord Stream-2 — zauważa Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Według informacji niemieckiej gazety 8 listopada Bruksela wystąpi z propozycją wniesienia poprawek do Trzeciego Pakietu Energetycznego. Komisja Europejska podejmie próbę przeklasyfikowania Gazociągu Północnego-2 na interkonektor. „A ponieważ takie interkonektory podpadają pod unijną ustawę o kartelach, to Komisja Europejska będzie mogła nie tylko mieszać się do wszelkich rozmów dotyczących Gazociągu Północnego-2, ale też ingerować w proces jego budowy" — podkreśla Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Niemiecka gazeta zwraca także uwagę na to, że w szczególności władze państw Europy Wschodniej chcą tego, by Komisja Europejska uzyskała prawo ingerencji w sprawy Gazociągu Północnego-2. W ubiegłym tygodniu na szczycie UE prezydenci Polski, Łotwy i Litwy opowiedzieli się za ostrzejszymi regulacjami w sektorze energetycznym, a polska premier Beata Szydło posunęła się do nazwania projektu Nord Stream-2 „problemem unijnym pierwszorzędnej wagi" — przypomina Deutsche Wirtschafts Nachrichten.