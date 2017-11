© Zdjęcie: Russian Foundation for Advanced Research Projects Skąd Putin wie o zbieraniu biomateriału Rosjan?

Jedynie w ubiegłym roku liczba amerykańskich żołnierzy sił specjalnych w Europie „wzrosła czterokrotnie”, a obecnie elitarne jednostki USA stacjonują „prawie w każdym kraju na zachodniej granicy Rosji”, twierdzi amerykańskie pismo.

Jak powiedział rzecznik Dowództwa Sił Specjalnych USA w Europie major Michael Weisman, w 2017 roku USA przerzuciły elitarne jednostki do 21 krajów europejskich. – Poza granicami Rosji i Białorusi przeprowadzamy wspólne ćwiczenia praktycznie ze wszystkimi państwami Europy – dodał Weisman.

Na przykład, od marca do sierpnia 2017 roku żołnierze sił specjalnych USA uczestniczyli w manewrach w Finlandii, na Litwie, w Polsce, Estonii, Gruzji i na Ukrainie.

„The Nation” zwraca uwagę na to, że Dowództwo Sił Specjalnych USA w Europie odmawia udzielenia odpowiedzi na pytanie o „nieoficjalne operacje wojskowe” na granicy z Rosją. – Od stycznia 2017 roku m.in. do Niemiec zaczęły przybywać czołgi i inny sprzęt w celu późniejszej wysyłki do Polski – podkreśla pismo.